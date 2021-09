McLaren : Norris sera "encore plus fort" après l'échec de Sotchi

Après avoir signé la pole position du Grand Prix de Russie et tenu à distance Lewis Hamilton en fin de parcours, Lando Norris se dirigeait vers une première victoire certaine en catégorie reine. Mais le pont vers le succès consciencieusement bâti par le pilote et son équipe tout au long de l'épreuve s'est effondré lorsqu'une averse est venue pimenter les derniers tours. La paire a réagi trop tard en regagnant les stands pour chausser les pneus intermédiaires, laissant Hamilton et Mercedes franchir la ligne d'arrivée en première position.

Norris s'est quant à lui classé septième. Très logiquement, ce revers a donné un coup au moral de celui qui avait déjà vu la victoire lui échapper deux semaines plus tôt, à Monza. "Dévasté" par la situation, Norris peut néanmoins compter sur le soutien de son directeur, Andreas Seidl.

"Je pense que cela rendra [Norris] et l'équipe plus forts, parce que c'est dans ces moments où l'on apprend le plus", a répondu Seidl lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les conséquence de ce Grand Prix. "C'est toujours plus facile lorsque tout se passe comme prévu. Ce moment est extrêmement décevant mais c'est aussi une opportunité pour apprendre et pour faire mieux ensemble, avec Lando, la prochaine fois."

"Cela fait partie du sport. Ce n'est pas différent des catégories inférieures où ces choses et ces déceptions arrivent aussi, surtout lorsqu'il était si proche de réaliser quelque chose de grand. Mais je pense que [Norris] a assez d'expérience, et l'équipe aussi, pour en ressortir encore plus fort."

Avant l'arrivée de la pluie, Hamilton, deuxième, était dans l'incapacité de se rapprocher suffisamment de la McLaren de Norris pour bénéficier de l'aide du DRS dans les lignes droites. On peut alors facilement déduire que le Britannique se serait accroché à la tête jusqu'au drapeau à damier si la piste était restée sèche, mais Seidl n'a pas souhaité se lancer dans les réflexions hypothétiques.

"Je suis quelqu'un qui ne gaspille pas son énergie avec des 'si'", a-t-il lancé. "Il faut regarder les faits, analyser ce qui aurait pu être mieux exécuté pour repartir d'une feuille blanche. Je ne perds pas mon temps à penser à ce qui aurait pu se passer pour que [Norris] remporte sa première course, par exemple. Nous sommes déçus de l'issue de la course, des trois derniers tours. Mais la frustration et la déception, ça ne vous fait pas avancer."

Seidl a également expliqué qu'il était normal que la progression de McLaren dans la hiérarchie se heurte parfois à des obstacles, mais que ceux-ci seraient bénéfiques sur le long terme.

"Accepter que les choses ne vont pas toujours en votre faveur fait partie du jeu", a-t-il déclaré. "Il y a des jours, comme celui-ci, qui sont très décevants. Mais c'est aussi une opportunité pour rester humble et garder les pieds sur terre. Ce qui est important, c'est de continuer à respecter vos adversaires et à apprendre. Avec ce que j'ai pu voir au sein de l'équipe, je suis très, très heureux et je suis certain que lorsque tout se mettra en place de notre côté, nous serons en position de nous battre régulièrement contre Red Bull et Mercedes."