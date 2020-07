McLaren officialise son nouveau partenariat avec Gulf

McLaren et Gulf, c'est une association qui a écrit de belles pages de l'Histoire du constructeur britannique en sport automobile, les deux marques ayant collaboré en Formule 1 et en Can-Am de 1968 à 1973, avec plusieurs victoires à la clé, ainsi qu'aux 24 Heures du Mans dans les années 1990.

Le logo Gulf va désormais apparaître sur une McLaren MCL35 qui est déjà aux couleurs de la marque en orange et bleu, plus précisément sur le capot moteur et les rétroviseurs, ainsi que sur les combinaisons des pilotes et des mécaniciens. Le partenariat verra également Gulf fournir ses lubrifiants aux bolides produits par McLaren Automotive, qui pourront arborer la livrée emblématique Gulf pour un nombre de clients restreint et exclusif.

"Ce partenariat très enthousiasmant va ramener la marque Gulf dans l'élite des sports mécaniques", déclare Mike Jones, PDG de Gulf Oil. "Les livres d'histoire sont emplis de récits remarquables qui narrent ce qu'ont accompli Gulf et McLaren dans le passé. Nous sommes désormais rassemblés à nouveau pour écrire le chapitre suivant de ce partenariat unique."

"Nous sommes ravis d'accueillir Gulf de retour chez McLaren et de réunir deux marques emblématiques pour un nouveau partenariat enthousiasmant", ajoute Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Gulf fait partie de l'Histoire de McLaren et est bien connu pour son innovation et son excellente technique dans cette industrie, ce qui est parfaitement en phase avec McLaren."

Rappelons que McLaren a subi la fin prématurée de son partenariat précédent avec le pétrolier Petrobras en fin d'année dernière, le gouvernement brésilien ayant alors lancé une campagne de réduction des coûts.