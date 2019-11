Les performances de McLaren enjolivées par les qualifs

Très bien parti pour terminer quatrième du championnat constructeurs à l'issue de la saison, ce qui serait alors son meilleur classement depuis 2012, McLaren semble avoir pris le dessus sur l'ensemble du milieu de grille. Pourtant, cette supériorité mathématique ne traduit pas forcément fidèlement le rapport de force, si l'on en croit Lando Norris. Le Britannique estime que l'avantage pris par son écurie en qualifications masque notamment des problèmes plus nombreux rencontrés en 2019.

"Les pneus neufs masquent un peu ça et ils nous donnent ce qu'il faut pour le tour de qualifications", explique Norris, qui assure disposer d'une MCL34 plus capricieuse à piloter qu'il n'y paraît. "Nous avons donc pu faire mieux que ce que nous savions pouvoir faire la plupart du temps en course. Nous sommes à la limite en qualifications et la voiture peut être performante, mais lorsque nous sommes en course, elle tend à montrer son vrai potentiel et ce qu'elle fait réellement avec des pneus plus usés."

"Nous sommes bons en qualifications, ce qui est un bonus pour nous, car ça nous place bien pour la course à chaque fois. Je suis toujours en bonne position, on a le champ libre devant, avec l'air propre. Nous sommes capables de ne pas exposer facilement nos faiblesses, ou de les dissimuler, car nous avons l'air propre et que les autres sont coincés derrière nous. Mais lorsque c'est l'inverse, nous avons beaucoup plus de mal et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas aussi rapides qu'eux."

Lire aussi : Leclerc prêt à attaquer en qualifications malgré sa pénalité

Selon Norris, McLaren n'a pas aussi bien progressé que ses concurrents sur l'ensemble de la saison, et a également dû faire avec des difficultés dans l'exécution de certains Grands Prix, sans parler de son talon d'Achille au niveau des arrêts au stand.

"Nous avons plutôt bien débuté la saison, mais nous n'avons pas été capables de progresser autant que certaines autres écuries", estime-t-il. "Nous savons désormais où nous avons des manques. Nous avons aussi connu des problèmes qui ont coûté des points à Carlos [Sainz] ou à moi. Ce n'est pas terrible. Ça reste mieux que l'an dernier, c'est certain."