Le contrat entre McLaren et Petrobras en passe d'être rompu

Petrobras, compagnie détenue à 64% par l'État brésilien par des biais directs et indirects, a annoncé l'année dernière qu'elle serait liée à McLaren dès le début de cette saison à travers un partenariat technique sur le long terme.

Mais au mois de mai, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a fait savoir via les réseaux sociaux que, sur ses ordres, il voulait que le contrat de cinq ans soit annulé. "En 2018, Petrobras a signé un contrat publicitaire avec McLaren pour 782 millions de réaux brésiliens, pour une durée de cinq ans", avait écrit Bolsonaro sur Twitter. "Pour le moment, la compagnie, sur décision du gouvernement, cherche un moyen de mettre fin au contrat."

Les discussions entre McLaren et Petrobras pour mettre fin à l'accord auraient duré depuis lors, tandis que lors du Grand Prix de Russie, le PDG de McLaren, Zak Brown, a indiqué que l'équipe restait ouverte quant à l'avenir. "En ce qui concerne le carburant et les lubrifiants, nous avons un partenariat avec Petrobras, et des dispositions dans notre accord pour pouvoir continuer dans cette voie", avait-il déclaré en évoquant les projets futurs.

Cependant, la situation semble avoir évolué alors que des documents publiés par le ministère brésilien de l'Économie cette semaine prétendent que le contrat a pris fin. Ces documents, qui passent en revue les projets de finances du gouvernements, stipulent : "Un accord de sponsoring injustifiable de Petrobras pour l'équipe de Formule 1 McLaren, d'une valeur de 163 millions de livres, a été rompu."

En dépit de ces informations provenant du Brésil, McLaren a toutefois refusé de commenter la situation. Un porte-parole de l'écurie de Woking a simplement fait savoir : "De telles questions sont commercialement confidentielles et nous ne sommes donc pas en mesure de les commenter pour le moment."