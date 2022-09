McLaren : "Piastri est conscient du grand défi qui l'attend"

L'imbroglio avec Alpine est quasiment derrière lui : une fois libéré définitivement par la marque tricolore, Oscar Piastri pourra se dédier pleinement aux préparatifs en vue de ses débuts en Formule 1 avec McLaren.

En faisant ses gammes dans l'élite avec la légendaire écurie britannique, Piastri marche sur les traces de pilotes qui ont eu plus ou moins de succès en carrière : Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne et Lando Norris. Ce dernier, futur coéquipier de l'Australien, a connu une première campagne somme toute moyenne aux côtés du plus expérimenté Carlos Sainz (qui était dans sa cinquième saison), mais il est véritablement monté en puissance par la suite, jusqu'à mettre sous l'éteignoir Daniel Ricciardo depuis l'an dernier.

En 2023, c'est Norris qui abordera sa cinquième campagne en F1 aux côtés du rookie Piastri, et chez McLaren, on est évidemment convaincu que la recrue peut réussir. "En fin de compte, nous avons voulu recruter Oscar pour deux raisons. Tout d'abord, il a montré être un pilote de grand talent et avoir beaucoup de potentiel, avec le succès qu'il a eu en formules de promotion – surtout en F3 et en F2, où il s'est imposé du premier coup à chaque fois", souligne le directeur d'équipe Andreas Seidl.

"De plus, Zak [Brown, PDG de McLaren Racing] et moi avons fait connaissance avec lui, et nous pensons que sa personnalité nous correspond parfaitement. Il est jeune, plein d'énergie, ambitieux. Je pense qu'il a aussi le bon niveau de confiance en soi, mais en même temps, il est très humble, il est pleinement conscient du grand défi qui l'attend. Il est très loyal, et c'est pourquoi j'ai voulu le recruter. Il voulait venir chez nous."

Lando Norris et Andreas Seidl

"Je pense l'avoir évoqué auparavant, je crois que nous avons montré dans le passé avec Lando que nous étions une équipe qui peut être un bon endroit pour les débuts d'un rookie en F1. Avec l'équipe que nous avons en place, je suis convaincu que nous avons l'environnement dont un jeune pilote a besoin dans la voiture et en dehors afin d'être aussi bien préparé que possible pour sa première course en F1 l'an prochain à Bahreïn."

Cependant, Seidl va s'assurer que Piastri ne se brûle pas les ailes. "Je suis moi aussi pleinement conscient du défi que cela représente pour Oscar. J'ai pleinement conscience que nous devons lui donner le temps nécessaire pour monter en puissance."

"Je suis enthousiasmé quand je vois le line-up que nous aurons l'an prochain. Nous avons Lando dans sa cinquième année en F1, il a montré avec les progrès réalisés lors des douze derniers mois qu'il avait tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs de ce sport, en sachant qu'il va continuer de progresser puisqu'il n'est que dans sa quatrième année. C'est une perspective enthousiasmante."

"Avoir à ses côtés un rookie comme Oscar, qui a montré avoir beaucoup de potentiel, c'est une perspective enthousiasmante, et je suis ravi de travailler avec ce duo de pilotes dans les années à venir", conclut l'Allemand.

Propos recueillis par Adam Cooper