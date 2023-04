McLaren confie à Pirro un tout nouveau programme de jeunes pilotes

McLaren a annoncé ce jeudi la création d'un tout nouveau programme destiné à dénicher puis accompagner de jeunes talents, du karting jusqu'à la Formule 1. Le McLaren Driver Development sera dirigé par Emanuele Pirro, 37 fois au départ d'un Grand Prix et surtout quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans.

L'objectif de McLaren est de soutenir des jeunes pilotes dans leur progression dès leur plus jeune âge et de leur faciliter le chemin vers les sommets du sport automobile. L'idée est également d'être aux côtés de pilotes déjà professionnels et d'alimenter, à terme, ce qui constituera un réservoir de talents pour la marque et ses différents engagements en Formule 1, en IndyCar ou encore en Formule E.

"Historiquement, McLaren a toujours fait émerger des talents de haut niveau et je suis fier que cela se poursuive à l'avenir", se félicite Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Chez McLaren, nous disposons d'une équipe expérimentée, qui sera dirigée de main de maître par Emanuele, et qui est capable d'apporter le soutien et les ressources nécessaires au développement de jeunes talents pour en faire des pilotes professionnels extrêmement compétitifs."

McLaren précise que Pato O'Ward, Álex Palou et Ugo Ugochukwu, déjà sous son aile, sont de facto membres de ce nouveau programme. L'écurie organisera également régulièrement des tests au volant d'une Formule 1 pour ses jeunes pousses. Son programme est une nouvelle incarnation qui fait écho à de nombreuses initiatives passées pour ouvrir la voie à des jeunes pilotes.

"Je suis ravi d'accepter cette mission pour plusieurs raisons", souligne Emanuele Pirro, 61 ans. "McLaren a joué un rôle déterminant dans ma carrière en me donnant l'opportunité d'avoir un volant en F1 et de m'élever à un niveau supérieur en travaillant aux côtés de Senna, Prost et Berger. Avec mon équipe, mon rôle consistera à créer un programme de pointe, à sélectionner les meilleurs et à leur fournir tous les outils dont ils ont besoin pour exploiter au mieux leur talent. J'y intégrerai la mission, la vision et les valeurs de McLaren et j'espère que l'un d'entre eux évoluera au sein de l'écurie en F1."

"Les écuries d'IndyCar et de Formule E constituent un atout important pour nous, car elles offriront des opportunités supplémentaires pour une carrière professionnelle aux membres du McLaren Driver Development. J'adore travailler avec de jeunes pilotes et les aider à progresser. Chaque fois que je l'ai fait par le passé, c'était une expérience enrichissante et j'ai hâte de recommencer. McLaren a une histoire extraordinaire en F1. Ça représente beaucoup pour moi et je suis extrêmement fier de faire partie de ce programme."

