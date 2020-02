McLaren dévoile sa MCL35 pour la saison 2020

C'est dans son quartier général de Woking que McLaren a levé le rideau aujourd'hui sur sa saison 2020. En présence des dirigeants de l'écurie et des deux pilotes, la nouvelle monoplace britannique a été présentée, dotée d'une livrée qui évolue et passe au mat, tout en conservant l'orange papaye traditionnel de ces dernières saisons.

Après avoir lancé une phase de reconstruction qui a fait suite au divorce avec Honda, McLaren a retrouvé l'an dernier une place que l'équipe n'avait plus occupée depuis plusieurs années en terminant à la quatrième place du championnat constructeurs. Son objectif pour la saison à venir, tout en faisant preuve d'une grande humilité, est de conforter cette position et de confirmer le bond en performance qui avait été réalisé avec la MCL34.

Amenée à lui succéder, la MCL35 reste propulsée par l'unité de puissance Renault, pour la troisième et dernière année de partenariat entre l'écurie britannique et le motoriste français. McLaren renouera avec Mercedes-Benz à compter de la saison 2021.

"C'est toujours super de voir le travail de 800 personnes s'incarner en une voiture de course : c'est très excitant", se réjouit Zak Brow, PDG de McLaren Racing. "Andreas [Seidl] et son équipe ont fait un super travail l'an dernier pour reprendre une trajectoire ascendante et notre équipe commerciale aussi. En mettant tous nos partenaires ensemble, nous allons aller plus vite."

"Beaucoup d'énergie de nos pilotes se retrouve dans l'équipe. C'est un endroit fun où se trouver en piste et à l'usine, et Andreas est aussi la meilleure personne pour diriger notre équipe. Nous avons aussi les meilleurs fans, ils font partie de tout ce que nous faisons et c'est au final pour eux que nous faisons la course."

Le duo de pilotes, intégralement modifié l'an passé, est cette fois-ci inchangé et s'inscrit dans un désir de continuité qui transpire à tous les niveaux de la structure dirigée par Andreas Seidl. Au volant de la nouvelle monoplace, Carlos Sainz et Lando Norris seront une nouvelle fois les fers de lance de McLaren et débuteront les tests hivernaux à Barcelone dès la semaine prochaine.

