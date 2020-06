McLaren prêt à courir après une préparation d'équilibriste

McLaren fait partie de ces six écuries qui, pour différentes raisons, n'ont pas repris la piste avant de se rendre en Autriche pour le début de la saison 2020. L'écurie de Woking a tout de même organisé deux journées d'essais en F3 pour que Carlos Sainz et Lando Norris puissent reprendre un peu le rythme à Silverstone, mais pour le reste, le travail s'est concentré entre les murs de l'usine… et à distance pour les employés en télétravail.

Après la période de suspension des activités de plusieurs semaines, le retour aux affaires s'est articulé autour de trois axes décrits par Andreas Seidl, nécessitant des compromis pour parvenir à tout faire. "Notre préparation pour l'Autriche a été un équilibre entre la construction de suffisamment de pièces pour une période intense de courses, et le développement et l'évolution de la voiture", explique le directeur de McLaren. "L'équipe est de nouveau opérationnelle, que ce soit en télétravail ou à l'usine, et nous travaillons d'arrache-pied pour continuer à améliorer la voiture comme nous le pouvons. Nous avons aussi passé du temps à nous habituer aux nouvelles méthodes de travail qui nous permettront de courir en toute sécurité."

Nouveau défi pour situation inédite

Après le report du début de saison provoqué par la crise du coronavirus, la F1 s'apprête à redémarrer dans des circonstances particulières sur le plan sanitaire. C'est également le cas sur le plan du calendrier, avec pour commencer deux Grands Prix sur le même tracé à une semaine d'intervalle : une première qui ne manque pas de piquant. "Faire deux Grands Prix en Autriche constitue un nouveau défi intéressant pour nous", estime Seidl. "Nous étions forts là-bas l'an dernier, mais avec l'incertitude causée par le report du début de saison, nous devrons être à 100% pour maximiser nos performances lors des deux courses."

Ce scénario, avec un calendrier qui est également provisoire et dont la longueur définitive n'est pas encore connue, risque de réduire drastiquement le droit à l'erreur. Après une belle saison l'an passé, bouclée à la quatrième place du championnat constructeurs, McLaren ne pourra pas se permettre de laisser des points en route pour confirmer son statut. "En raison du nombre de courses réduit et de la forte concurrence que nous attendons de nos rivaux, nous ne pouvons pas nous permettre une perte de concentration", prévient Carlos Sainz. "Nous ne savons même pas combien de Grands Prix nous allons faire, c'est un scénario sans précédent, alors chaque point que nous pourrons prendre sera absolument crucial. […] C'est difficile de prédire avec confiance notre niveau de performance, compte tenu du temps passé loin de la piste."

Aux côtés du pilote espagnol, qui rejoindra Ferrari en 2021, Lando Norris est lui aussi curieux de voir ce que réserve ce double rendez-vous inédit sur le Red Bull Ring. "Ce sera aussi une excellente occasion d'analyser comment la première course aurait pu se dérouler différemment et d'ajuster notre stratégie pour la seconde", estime le Britannique à l'aube de sa deuxième campagne en F1. "Je pense que toute la grille se sentira un peu rouillée au début des EL1, mais je suis certain que nous serons tous prêts lorsque les qualifications débuteront le samedi."

