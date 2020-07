McLaren est plus proche de son vrai rythme sur le Hungaroring

Lando Norris est actuellement troisième du championnat, grâce à son podium lors du Grand Prix d'Autriche en ouverture de saison et à une cinquième place le week-end dernier lors du Grand Prix de Styrie. Après avoir mené le peloton lors des deux premières courses, McLaren a glissé aux huitième et neuvième places en qualifications samedi en Hongrie, et Norris pense que cette performance représente mieux les performances de son équipe.

"Nous avons fait un très bon travail durant les deux premiers week-ends et nous avons inscrit plus de points que des voitures plus rapides, mais je pense que [ce résultat] est plus réaliste par rapport à là où nous devrions être", a déclaré le Britannique après la qualification. "Je suis heureux d'être si proche que je l'étais des voitures devant nous, mais je pense que c'est là où l'on s'attendait à être, contrairement aux deux premiers week-ends. Ce n'est pas un choc. Je ne pense pas être déçu, je ne crois pas que mon tour aurait pu me mettre plus haut. Pour une fois, je suis plutôt satisfait d'être huitième."

Lire aussi : Les pilotes Mercedes surpris des écarts avec Red Bull

Carlos Sainz s'était qualifié troisième en Styrie sous la pluie mais seulement neuvième sur le Hungaroring, et il explique que la nature sinueuse du tracé hongrois et les forts appuis aérodynamiques requis ont mis en lumière certaines faiblesses de la McLaren MCL35 : "C'est représentatif de là où nous nous situons sur un circuit à fort appui aérodynamique. [Avec] le maximum d'appui et le grip de notre voiture sur un circuit comme la Hongrie, je pense que nous sommes plus vulnérables qu'en Autriche, sur un circuit d'efficience où il s'agissait surtout d'équilibrer l'équilibre à haute vitesse et la vitesse en ligne droite. Sur les circuits à fort appui, nous avons du travail."

McLaren a reculé derrière Racing Point et Ferrari, qui ont respectivement verrouillé les deuxième et troisième lignes de la grille. Norris révèle que McLaren n'est pas surpris d'avoir concédé du terrain à ces deux équipes : "Ce n'est pas aussi bon qu'en Autriche, mais nous n'avions jamais pensé être aussi bons [là-bas]. Nous savions que Ferrari allait faire de beaux progrès en arrivant ici, donc je ne suis pas trop déçu."

"Cela nous donne une chance de trouver un peu plus nos faiblesses plutôt que de penser à quel point nous avons été bons lors des deux derniers week-ends. On a une chance de voir où nous avons vraiment besoin de progresser par rapport aux autres équipes. Face à certaines, nous avons fait de bons progrès depuis l'an dernier, et c'est ce qui est positif. C'était positif par rapport à là où nous avons commencé le week-end. Je pense que nous n'étions pas le duo le plus heureux de leur voiture, Carlos et moi, et je pense que l'on a fait de bons changements en une journée. Nous étions heureux d'aller en Q3."