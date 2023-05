McLaren rappelle Gil de Ferran pour conseiller ses dirigeants

McLaren a rappelé son ancien directeur sportif, Gil de Ferran, pour œuvrer comme consultant auprès de son écurie de Formule 1. Le vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis 2003 va faire son retour à Woking dans le cadre de la restructuration initiée ces dernières semaines par Andrea Stella, qui a succédé l'hiver dernier à Andreas Seidl à la tête de l'équipe.

Gil de Ferran a occupé un poste de dirigeant chez McLaren entre 2018 et 2020 et a déjà travaillé aux côtés d'Andrea Stella durant cette période. Cette fois-ci, il endossera le rôle conseiller. Il est d'ores et déjà présent aux côtés de l'écurie ce week-end dans le paddock du Grand Prix de Miami.

"Gil est essentiellement un consultant, donc dans un rôle non opérationnel, non exécutif ; c'est un conseiller pour moi et pour Piers [Thynne, récemment nommé directeur de l'exploitation]", explique Andrea Stella. "On a pensé que Gil renforcerait le leadership à nos côtés. Gil n'est pas seulement un grand connaisseur de la course automobile, il est aussi très fort pour identifier les talents et les soutenir. C'est un excellent coach, quelqu'un de brillant pour réfléchir à une stratégie, et on peut lui parler davantage comme à un ingénieur que comme à un pilote. Franchement, je ne sais pas comment il a pu développer autant de connaissances techniques. C'est quelqu'un de brillant que l'on veut avoir à nos côtés."

"On a déjà prouvé par le passé que cette équipe pouvait être très performante avec Gil dans l'organisation, comme en 2018 par exemple, quand on avait renversé une situation difficile chez McLaren. C'était en fait le moment le plus dur de l'histoire de McLaren et, en l'espace de quelques mois, on a fixé une direction pour retrouver davantage de succès les années suivantes."

Ces dernières semaines, McLaren a complètement réorganisé son département technique en libérant James Key et en instaurant à la place des responsabilités réparties entre trois personnes clés. L'équipe a également relancé son programme de détection et d'accompagnement des jeunes pilotes, confié à Emanuele Pirro.

"Le processus d'innovation et d'évolution que l'on a entamé chez McLaren avait des priorités que l'on a identifiées assez rapidement", rappelle Andrea Stella. "Elles concernaient le domaine technique. Mais quand on commence à se pencher sur une écurie de Formule 1, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une entité très complexe. Un élément que l'on voulait également aborder était le fait d'avoir suffisamment de capacité au niveau de la direction pour analyser toutes les possibilités qui s'offrent à nous."

Propos recueillis par Matt Kew