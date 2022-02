McLaren à la recherche d'un meilleur équilibre sur sa F1 2022

Même si McLaren n'a pas été récompensé au championnat constructeurs en 2021, échouant à la quatrième place derrière Ferrari, l'écurie britannique n'a pas à rougir de sa saison, illuminée par plusieurs podiums et un superbe doublé au Grand Prix d'Italie. Le châssis MCL35M confié à Lando Norris et Daniel Ricciardo a particulièrement excellé sur les circuits à haute vitesse grâce à une faible traînée, mais il a été nettement moins performant sur les circuits présentant des virages plus lents.

Ainsi, à Woking, on espère corriger les faiblesses de 2021 et concevoir une monoplace mieux équilibrée pour la saison 2022. "Nous avons accordé beaucoup d'attention à la traînée sur la voiture de 2020, comme nous l'avons fait pour la voiture de 2019", explique James Key, le directeur technique.

"C'était un peu avant mon époque [Key a rejoint McLaren après le GP d'Australie 2019, ndlr] mais je sais que c'était une priorité pour [2019] et cela a duré dans le temps. L'efficience est bonne. Je pense que ce que nous avons vu avec le freinage en ligne droite, qui est l'un de nos points forts, et les virages à haute vitesse reflète le genre de performance que nous pouvons générer avec la nature de notre F1."

"Ce qui nous manque, et nous avons travaillé là-dessus pour 2020 et 2021, c'est d'essayer de générer cette performance à basse vitesse. Nous savons pourquoi nous n'en sommes pas encore là. La voiture n'est pas aussi robuste dans les virages lents que dans les virages rapides. Une grande partie du travail effectué sur la voiture de 2021 visait à résoudre certains de ces problèmes. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut du temps pour que ça fonctionne. C'est pourquoi nous savions que nous serions en difficulté à Zandvoort et performants à Monza."

Cette année, la Formule 1 adopte un tout nouveau Règlement Technique faisant la part belle à l'effet de sol. Une excellente opportunité pour McLaren de résoudre ses problèmes, même si le renouvellement des règles ne garantit plus que la monoplace de Woking continuera d'exceller sur les circuits rapides, selon Key.

"Je pense qu'il faut plutôt essayer d'avoir une voiture qui s'attaque davantage à ses points faibles qu'à ses points forts", ajoute-t-il. "La nature des F1 de 2022 signifie qu'il est probablement un peu plus facile de conserver certains de nos points forts, mais ils sont tous relatifs. Nous savons que notre voiture avait certaines forces mais je ne sais pas où se situeront les autres [en 2022], peut-être que le scénario sera différent."

Propos recueillis par Jonathan Noble