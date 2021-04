McLaren va réduire la taille de son motorhome

Apparu en 2007, le Brand Centre de McLaren était l'un des bâtiments du paddock les plus reconnaissables sur les circuits européens. Avec ses trois étages et sa façade de 13,5 mètres recouverte d'un vitrage réfléchissant, le motorhome de l'écurie britannique comprenait cuisines, espaces de restauration, salles de réunion, chambres pour les pilotes et bureaux pour le personnel.

Cependant, l'énorme coût du transport d'une telle construction à travers les circuits européens ne rentre plus dans le cadre économique et écologique de la catégorie reine. Et afin de réduire ses dépenses ainsi que son empreinte carbone, McLaren a décidé de réduire la taille de son motorhome.

Plutôt que de repartir d'une feuille blanche avec une toute nouvelle structure, l'écurie va revoir les dimensions de son motorhome actuel à la baisse. Le nouveau Brand Centre, qui portera un nouveau nom par ailleurs, devrait faire faire sa première apparition au Grand Prix de Monaco. Seuls huit camions seront nécessaires pour le transport, contre 17 actuellement.

"Je ne veux pas trop entrer dans les détails mais l'un des objectifs était d'avoir une solution d'avenir pour McLaren qui soit beaucoup plus écologique en matière de transport, d'installation et d'utilisation", confie Andreas Seidl, directeur de l'écurie.

Avant l'arrivée du motorhome remanié, en mai, McLaren a choisi d'utiliser une solution provisoire dès Imola, premier rendez-vous européen de la saison. Un changement qui suit la volonté de la Formule 1 de s'éloigner des structures extravagantes, devenues la norme dans le paddock. L'an passé, Ross Brawn, directeur sportif de la discipline, avait souligné l'illogisme du transport de ces motorhomes à travers l'Europe.

"Nous avons nos somptueux palais avec tous les camions nécessaires pour les transporter", avait-il indiqué. "À l'avenir, nous voulons passer à un motorhome, ou une structure d'accueil, qui pourrait être monté avec beaucoup moins d'incidence qu'actuellement en matière de logistique et de transport." Seidl n'est pas opposé à cette idée de réduction ni à l'utilisation de structures permanentes sur site. "Nous serions très favorables à l'égard d'une telle solution à l'avenir", explique-t-il. "Je considère cela comme un sujet sur le moyen terme mais des discussions sont toujours en cours."

