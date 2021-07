McLaren : Revenir aux moteurs bruyants ne fera pas fuir les sponsors

La saison 2022 marquera le début d'une nouvelle ère pour la Formule 1 avec l'introduction d'un nouveau Règlement Technique. L'effet de ces règles sur le look des monoplaces a été officiellement présenté à Silverstone. Les monoplaces auront des formes futuristes, exploiteront davantage l'effet de sol et seront pratiquement dépourvues de déflecteurs afin d'augmenter les opportunités de dépassement.

À peine trois ans plus tard, la F1 introduira également une toute nouvelle génération de groupes propulseurs. Ainsi, plusieurs acteurs du championnat ont recommandé à la FIA de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2014, saison d'introduction de la génération actuelle. Chers à exploiter, mal promus, peu bruyants, les groupes propulseurs d'aujourd'hui sont hautement impopulaires chez les fans.

Selon Christian Horner, directeur de Red Bull, l'utilisation de carburants écologiques devrait corriger le dernier problème évoqué. De son côté, Toto Wolff, à la tête de l'effort F1 de Mercedes, a estimé qu'un moteur plus bruyant "serait en total décalage avec la direction empruntée par le monde et rebuterait tous les partenaires commerciaux de la F1".

Deux points de vue opposés, donc. Zak Brown, PDG de McLaren, a aussi été convié à réagir sur le brûlant sujet du futur moteur F1. Et bien que sa structure utilise des blocs Mercedes, l'Américain s'est rangé du côté de Red Bull : selon lui, les sponsors ne seront pas effrayés par un moteur au cri strident tant que la F1 fera preuve d'une conscience écologique.

"Tout d'abord, je pense qu'il est plus important que Formule 1 soit plus soucieuse de l'environnement", a-t-il expliqué. "Nous pouvons y parvenir de différentes manières et, tant que la Formule 1 est écologique, je ne pense pas que les sponsors s'en inquiètent. Qu'il s'agisse d'un moteur à combustion interne avec des carburants écologiques, d'un moteur électrique ou hybride, l'important est que la Formule 1 soit à la pointe de la technologie et que la durabilité soit d'une importance capitale pour le championnat et pour la planète."

Brown a estimé que les commentaires de Wolff étaient avant tout influencés par le positionnement de la marque Mercedes. Selon lui, les intérêts d'une écurie soutenue par un grand constructeur automobile sont très différents de ceux d'une structure indépendante.

"Ce que vous avez entendu était le point de vue d'un constructeur souhaitant que la durabilité soit cohérente avec la leur sur le marché", a poursuivi le PDG de McLaren. "Je pense donc que l'écologie est importante pour les partenaires et qu'ils sont moins préoccupés par les moyens utilisés pour que le championnat soit plus respectueux de l'environnement. Je pense que les constructeurs souhaitent que la technologie soit cohérente avec le marché, ce qui est compréhensible."

"Il y a donc deux opinions différentes. Je ne pense pas que les partenaires commerciaux et les fans s'offusqueront [si le virage écologique de la F1 diffère de celui de l'industrie automobile]. Mais nous ne devons pas ignorer l'avis des constructeurs parce qu'ils contribuent énormément au championnat et nous avons besoin d'eux. Je pense que Christian a répondu avec son point de vue, et Toto avec le sien également. Je ne pense pas que l'un ou l'autre ait raison ou tort. Mais je pense que leurs deux solutions satisferont le monde des affaires."

Avec Jonathan Noble