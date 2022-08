McLaren partage la responsabilité des difficultés de Ricciardo

En dépit d'une année supplémentaire de contrat courant jusqu'à la fin 2023, Daniel Ricciardo quittera McLaren à la fin de la campagne actuelle. L'annonce de cette nouvelle, ce mercredi, n'a pas surpris puisqu'elle est intervenue dans le contexte de résultats globalement très en deçà des attentes et alors qu'il est clair depuis plusieurs semaines que l'équipe britannique souhaite placer Oscar Piastri aux côtés de Lando Norris l'an prochain.

Mais pour Andreas Seidl, le directeur de McLaren, il serait trop simple de ne faire peser la responsabilité de l'échec de la collaboration que sur les épaules de Ricciardo. Si l'Australien a certes particulièrement souffert et peiné à trouver ses aises au volant des MCL35M et MCL36, l'Allemand ne veut pas éluder le fait que l'écurie n'a pas été capable de lui apporter les bonnes solutions. "Au final, nous devons reconnaître que nous n'avons pas réussi à fonctionner ensemble malgré tout l'engagement qui était là du côté de Daniel, du côté de l'équipe, et malgré tous les efforts déployés par nous tous."

"Ce n'est clairement pas le résultat que nous espérions, mais en même temps, il est important à présent de nous concentrer sur les neuf courses qu'il reste à disputer ensemble et de tout donner à nouveau en tant qu'équipe. Daniel fera de même et essaiera de conclure notre relation sur une bonne note, ce qui serait important car nous sommes dans une lutte serrée avec les Alpine. Nous voulons absolument retrouver la quatrième place du championnat constructeurs."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Si Ricciardo a parfois montré des signes prometteurs au cours des 18 mois passés avec l'équipe, notamment en remportant à la régulière le Grand Prix d'Italie 2021, il reste toujours nettement en retrait de Norris en termes de rythme. L'équipe aurait pu faire le choix de continuer de donner du temps à Ricciardo, mais Seidl affirme que McLaren a fait tout ce qui était possible pour l'aider. "Je pense qu'il est très important de dire que, de mon point de vue et je pense aussi de celui de l'équipe, il y avait un engagement énorme et que beaucoup d'efforts ont été faits pour que ça marche. La même chose s'est produite du côté de Daniel."

"Le plus important pour moi, c'est que nous travaillons toujours ensemble avec nos collègues mais aussi avec les pilotes de course. Nous avons un dialogue interne ouvert, honnête et transparent entre nous, ça a toujours été le cas. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions des deux côtés. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire en sorte que cela fonctionne, et c'est évidemment de ma responsabilité en tant que directeur de l'équipe. C'est comme ça que je vois les choses."