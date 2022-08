McLaren "très confiant" quant au remplacement de Ricciardo

Ce mercredi, McLaren a annoncé sa séparation d'un commun accord avec Daniel Ricciardo à la fin de la saison 2022. L'Australien, qui avait rejoint Woking début 2021, n'ira donc pas au bout de son contrat, dont le terme était normalement 2023.

L'écurie britannique avait depuis quelque temps perdu confiance dans la capacité de son pilote à se hisser au niveau de performance exigé et commencé des démarches pour attirer un grand espoir de la discipline, le Champion F2 en titre Oscar Piastri. Toutefois, le compatriote de Ricciardo étant lié à Alpine, qui l'a même annoncé en tant que remplaçant de Fernando Alonso pour 2023, un litige contractuel est en cours.

Les écuries McLaren et Alpine estiment publiquement avoir toutes les deux de solides arguments légaux à faire valoir et il reviendra au Conseil de Reconnaissance des Contrats de la Formule 1 de statuer pour trancher. En attendant, le constructeur dirigé par Zak Brown s'est bien gardé de toute annonce ou communication concernant Piastri, souhaitant dans un premier temps régler le cas Ricciardo.

S'exprimant pour une sélection de médias, dont Motorsport.com, le PDG de McLaren a cependant assuré que son équipe avait toute confiance dans le futur. "Nous sommes évidemment très confiants en ce qui concerne notre avenir, que nous annoncerons en temps voulu", a déclaré Brown. "Nous voulons courir ce week-end et le reste de l'année, donc nous avons estimé qu'il était important de faire l'annonce aujourd'hui."

"Avec Daniel, la relation est très amicale et conviviale ; évidemment, c'est décevant de terminer de cette manière, mais nous repensons à des choses comme Monza [la victoire de Ricciardo en Italie en 2021] qui est personnellement mon moment le plus fort depuis que je suis chez McLaren, en étant monté sur le podium avec Daniel et Lando [Norris]. Donc oui, l'issue est décevante mais nous sommes enthousiastes pour le reste de l'année, tout comme Daniel, et nous annoncerons notre avenir en temps voulu."

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a de son côté estimé qu'il était prématuré de discuter d'un risque potentiel en choisissant un rookie comme Piastri plutôt qu'un pilote expérimenté comme Ricciardo. "Pour être honnête, je n'ai aucun intérêt à entrer dans cette comparaison pour le moment. Aujourd'hui, il s'agit de Daniel, et tout au long du week-end à Spa, il s'agira de Daniel. Nous voulons aller de l'avant. Daniel veut également aller de l'avant en ce qui concerne le sujet que nous avons annoncé aujourd'hui. Et concernant l'avenir, c'est quelque chose dont nous parlerons après."

