Aucun "ressentiment" chez McLaren suite au départ de Sainz

Alors que les choses semblent se passer un peu moins tranquillement et avec "ressentiment" chez Renault et Ferrari après les fins de collaboration annoncées avec Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel, Zak Brown estime que le départ de Carlos Sainz chez Ferrari en 2021 a été géré de façon ouverte et amicale. Le dirigeant de McLaren a expliqué que l'écurie savait qu'il avait une opportunité d'aller chez Ferrari et lui a donné la permission de débuter des discussions.

En retour, cela a permis à Woking de pouvoir se préparer et de sonder Ricciardo en recherchant un remplaçant. "Carlos et moi en avons parlé, donc il ne s'agissait pas d'apprendre des choses par le biais de rumeurs", a déclaré Brown à Sky Sports. "Je pense que la plupart de ces mouvements de pilotes se produisent parce que tout le monde se faufile à l'arrière des motorhomes, en essayant d'avoir des rendez-vous secrets. Je pense que McLaren a une philosophie un peu différente sur les relations avec les gens, y compris nos pilotes."

"C'est une conversation que Carlos a eu avec Andreas [Seidl] et moi pendant l'hiver. Nous devions lui donner la permission d'aller parler à Ferrari, et nous lui avons donné cette permission, donc c'était tout à fait normal. Je pense que vous pouvez voir au passage que nous allons nous séparer tout en courant beaucoup ensemble cette année."

"Je pense que c'est super de voir que les pilotes et les équipes peuvent se séparer et qu'il n'y ait pas d'animosité, parce que je pense que si vous regardez certains des autres mouvements, il semble qu'il y ait malheureusement du ressentiment. Et pourtant, ces gens devront encore courir ensemble cette année. Je suis assez fier de la façon dont nous avons tous géré cela."

Sainz "va en donner pour son argent à Leclerc"

Quant à Sainz, Brown estime que sa saison 2019 a montré un niveau de performance qui en a surpris plus d'un et qu'il sera un vainqueur de course chez Ferrari si la voiture le lui permet. "Il a fait un meilleur travail que ce que je pensais, et il est évident que nous ne l'aurions pas signé si nous ne pensions pas qu'il allait faire du bon travail. Mais il n'a vraiment fait aucune erreur. Si vous regardez en arrière, je me souviens de Bahreïn [en 2017] où il a eu ce stupide incident à l'époque de Toro Rosso à la sortie des stands."

"Vous n'avez vu aucune de ces erreurs de débutant que l'on attend d'un jeune pilote. Une vraie maturité, beaucoup de rythme – n'oublions pas qu'il a connu un mauvais début de saison, en se faisant surprendre lors des qualifications en Australie par l'éclatement d'un pneu de Kubica, donc il n'a pas vraiment commencé à marquer des points lors des deux premières courses."

"Il a très bien travaillé avec Lando. Il est très rapide, il a l'esprit d'équipe, je ne me suis jamais senti nerveux quand Lando et Carlos étaient en piste l'un contre l'autre. Dans certaines autres équipes, on voit les coéquipiers se rapprocher les uns des autres, et ils semblent s'attirer comme des aimants. Je pense qu'il va très bien réussir chez Ferrari, je pense qu'il va en donner pour son argent à Leclerc, je pense qu'il sera vraiment bon dans le moule Ferrari. S'ils ont une voiture gagnante, je pense que Carlos va gagner des courses."

