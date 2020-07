McLaren en passe de signer les nouveaux Accords Concorde

Les propriétaires de la Formule 1, Liberty Media, ainsi que la FIA et les écuries sont en discussion depuis des mois concernant la mise en place des nouvelles règles, de la nouvelle gouvernance ainsi que des accords commerciaux qui régiront la discipline reine entre 2021 et 2026.

Cet ensemble de documents, connu sous le nom d'"Accords Concorde", doit être signé par l'ensemble des parties impliquées une fois les termes acceptés. Cela offrira ensuite le cadre dans lequel le championnat fonctionnera.

McLaren a connu d'importantes difficultés ces derniers mois, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Malgré tout, l'écurie a souligné sa volonté de demeurer en F1 sur le long terme. S'exprimant avant le Grand Prix de Hongrie, le PDG de la firme, Zak Brown, a indiqué que l'écurie était satisfaite des Accords Concorde tels qu'ils ont été négociés et était prête à les ratifier.

"Les nouveaux Accords Concorde complètent les Règlements Financier, Technique et Sportif et garantissent une base forte pour la durabilité, la croissance et le succès de la Formule 1 et de toutes ses parties prenantes."

"Liberty Media, la F1 et la FIA, avec les équipes, ont travaillé de façon diligente pour protéger le championnat pendant la crise du COVID-19, notre retour à la compétition et à long terme. McLaren Racing est pleinement engagé en Formule 1 et nous sommes prêts à signer ces nouveaux accords de façon imminente."

Andreas Seidl, le directeur de l'écurie, a fait écho aux propos de Brown. "Côté McLaren, nous sommes clairement engagés à rester en F1. Avec tout ce que nous voyons concernant ce qui est sur la table, nous avons une vision claire de la direction que vont prendre les Règlements Sportif, Technique et Financier, nous sommes très satisfaits. Et, en fin de compte, nous nous attendons à [les] signer dans un futur proche."

La signature de McLaren pourrait faire de l'équipe de Woking la première à parapher ces accords.

Related video