McLaren a signé les nouveaux Accords Concorde

Tandis que de nombreuses écuries ont annoncé être en passe de le faire, McLaren est la première écurie à avoir signé les nouveaux Accords Concorde et à l'annoncer officiellement. Ces accords, dont la mouture actuelle prend fin à l'issue de la saison actuelle, sont l'incarnation formelle et administrative de tout ce qui lie les écuries à la Formule 1, garantissant leur présence tout en respectant un certain nombre de points. Ceux-ci ont été longuement discutés et négociés au cours des derniers mois, alors que Liberty Media cherche à faire entrer définitivement la catégorie reine dans une nouvelle ère à partir de 2021.

En signant ces nouveaux Accords Concorde, McLaren garantit à la F1 son engagement jusqu'au terme de la saison 2025. L'écurie britannique est un pilier historique de la discipline, dans laquelle elle évolue depuis le Grand Prix de Monaco 1966. À ce jour, elle a disputé 873 Grands Prix et en a remporté 182, ainsi que huit titres mondiaux chez les constructeurs et 12 chez les pilotes.

"La Formule 1 a encore fait un bond vers un avenir viable et solide avec ce nouvel accord", se félicite Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "C'est le bon deal au bon moment pour la F1, ses propriétaires, ses écuries et surtout les fans. Un sport plus équitable est meilleur pour tout le monde : une répartition des revenus plus équilibrée pour toutes les équipes et une gouvernance plus claire, plus simple qui coupe court aux intérêts personnels et fait passer la F1 en premier. Cet accord ne va que renforcer les constructeurs de F1 sur le long terme."

"Ce nouvel accord complète et s'appuie sur l'excellent travail de la F1, de la FIA et de toutes les équipes ces derniers mois sur les prochaines réglementations financière, technique et sportive. Tout le monde a dû faire des compromis pour ce qui est le plus important : une Formule 1 plus compétitive, passionnante et florissante pour les générations futures, certaine d'être un sport sain pour les participants et pour les fans."