McLaren va utiliser des sponsors numériques tournants sur ses F1 !

Les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo rouleront ce week-end au Grand Prix des États-Unis avec une innovation marketing : des logos de sponsor numériques et dynamiques. Ils seront utilisés lors des essais libres de chaque épreuve jusqu'à la fin de la saison, dans le cadre d'un accord exclusif conclu avec la société britannique Seamless Digital.

Les affichages numériques seront installés de part et d'autre du cockpit de la monoplace et clairement visible depuis les caméras embarquées. Ils permettront à l'équipe de modifier le sponsor mis en valeur à sa guise. Ce système offre une possibilité unique de courir avec des partenaires différents au cours d'un même week-end, et les changements peuvent se faire lorsque la voiture est en piste.

L'utilisation de cette technologie par McLaren est une première en sport automobile. Ces écrans sont en cours de développement depuis plusieurs années mais ce sont les progrès récents qui ont permis leur apparition, principalement parce que leur poids n'est désormais plus un obstacle, ce qui a ouvert la porte à leur arrivée en F1.

L'affichage numérique sur la McLaren MCL36.

"Nous sommes heureux de travailler avec Seamless Digital pour lancer une innovation des plus passionnantes en matière de technologie publicitaire numérique", se félicite Louise McEwan, directrice exécutive du marketing chez McLaren. "Pouvoir faire tourner différentes marques sur nos voitures change la donne dans cet environnement et nous sommes impatients de voir l'incidence que cela aura plus largement sur l'industrie."

Fondateur et PDG de Seamless Digital, Mark Turner estime que cette technologie "représente la prochaine étape dans l'avenir du marketing" en sport automobile. "Nous avons trouvé en McLaren le partenaire idéal, qui partage notre ambition pour innover et casser les codes en tant que pionniers dans la technologie. Nous pensons que ce n'est que le début en matière de flexibilité des affichages de marques sur les voitures en sport automobile. En veillant à ce que cette technologie fonctionne sur une Formule 1, nous avons déjà fait le plus difficile en matière d'innovation et nous sommes prêts à bouleverser le marketing en Formule 1, en sport automobile, en golf, dans les sports US et, finalement, d'une manière beaucoup plus générale."

