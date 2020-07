McLaren crée la surprise et se montre au niveau de Racing Point

Au sein d'un peloton très serré, les McLaren ont réussi à se mettre en valeur avec la belle quatrième place de Lando Norris, qui s'élancera en deuxième ligne demain aux côtés de Max Verstappen. Le Britannique ne cachait pas sa satisfaction après sa meilleure qualification en carrière, et la meilleure qualification de McLaren depuis six ans. L'équipe s'était élancée troisième en Autriche à la faveur de pénalités en 2016, mais n'avait signé que le cinquième temps sous la pluie. Double motif de satisfaction, le team de Woking se place au niveau des Racing Point, pourtant vues comme favorites dans le peloton, et devant les Ferrari qui ont été en difficulté tout le week-end.

"Dès le début, les Racing Point étaient extrêmement rapides, donc nous n'avons jamais pensé que nous aurions une chance de les battre ou de nous en rapprocher. Mais moins on embarquait de carburant en qualifications, et plus la voiture semblait gagner en vitesse et en feeling. Cette piste était très bonne pour nous l'an dernier", admet Norris, qui ne veut toutefois pas s'avancer sur un bon résultat en course. "Nous avions une bonne confiance en la voiture et elle nous convient. J'espère que la course demain se passera bien, et nous avons deux week-ends ici, donc on espère répéter cela."

"[Racing Point] était clairement plus rapide que nous vendredi. Et comme nous l'avons dit, nous ne nous attendions pas à ça. Je me satisfait donc de ce résultat, mais je regarde tout autant vers la course. Il y a beaucoup de voitures derrière nous, les Ferrari surtout, leur rythme de course est très solide. Pour une raison que j'ignore, leur rythme de qualifications était très lointain. Mais ce sera pareil pour Racing Point, ils ont une bonne voiture et beaucoup d'appui. Je pense qu'ils pourront mieux gérer leurs pneus que nous donc ce sera difficile, mais si je peux rester dans ces positions, je serai heureux."

Un peu plus à la peine que son équipier, Carlos Sainz s'est toutefois qualifié huitième. Malgré des difficultés à trouver confiance en la voiture, il voit du positif dans ce résultat : "C'est une bonne journée pour toute l'équipe. Voir que l'on a la possibilité de lutter contre des équipes qui nous battaient facilement l'an dernier a été une bonne nouvelle. Personnellement, j'ai eu plusieurs problèmes d'équilibre au fil du week-end, surtout dans les virages rapides où je n'étais pas en confiance. Bien que je sois arrivé en Q3 et en huitième place avec un train de pneus usés, je pense que c'était une bonne journée et nous pourrons attaquer demain."