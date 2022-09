Un an après sa victoire, McLaren s'attend à souffrir à Monza

Dans quelques jours, McLaren fêtera le premier anniversaire de sa victoire surprise au Grand Prix d'Italie 2021, Daniel Ricciardo et Lando Norris ayant par ailleurs réalisé l'unique doublé de la saison. S'offrir un nouveau succès en terre italienne serait pour l'équipe de Woking l'un des plus beaux cadeaux, néanmoins le manque de compétitivité de la MCL36 rend ce scénario difficilement réalisable.

Auteur d'un seul podium cette saison, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, Norris a ainsi confié à Motorsport.com qu'il n'y avait "pas beaucoup" de chances de voir McLaren rééditer sa performance de 2021 à Monza.

"Je veux y croire un peu mais je pense que ce sera un week-end très difficile pour nous", a ajouté le Britannique. "Je pense que nous sommes maintenant à un point où nous comprenons vraiment les points forts et les points faibles de la voiture. J'ai l'impression que nous savons à présent où nous serons performants et [où nous serons] en difficulté."

"Maintenant, nous devons commencer à mettre en place de bons plans sur la façon de combattre ces problèmes. Bien sûr, ça va prendre du temps, mais [les problèmes] sont clairs. Peut-on vraiment les comprendre et changer un petit peu l'ADN des voitures ? C'est notre prochaine tâche. Nous savons que ça va prendre du temps mais nous allons poursuivre nos efforts pour l'instant."

Lando Norris, Zak Brown et Daniel Ricciardo avec leurs trophées en 2021

La vitesse de pointe est l'un des points faibles de la McLaren MCL36. Après sa douzième place à Spa-Francorchamps, un circuit comptant de nombreuses longues lignes droites, Norris avait remis en question l'efficacité de son DRS en suggérant qu'il ne lui faisait pas gagner autant de vitesse que ceux de ses rivaux.

Finalement, la réponse se trouvait dans les réglages choisis par McLaren. "Je n'avais pas toutes les informations", a reconnu le pilote anglais. "Je pense que nous avions simplement l'un des ailerons arrière les plus petits à Spa, donc il n'y avait pas beaucoup d'effet quand on ouvrait le DRS. Si je compare avec Max [Verstappen], [Red Bull] avait un aileron arrière beaucoup plus grand, donc ils gagnaient beaucoup plus de vitesse que nous en activant leur DRS."

"Mais même avec un gros aileron arrière, ils sont presque aussi rapides que nous sans aileron arrière, donc c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Mais ce n'est pas [le problème pour Monza], il s'agit simplement de la façon dont la voiture se comporte dans les virages à très faible vitesse [et] les virages à haute vitesse. Nous avons beaucoup souffert de la dégradation des pneus à Spa. Je pense que nous pouvons faire quelques petits progrès, et nous avons appris un peu de choses de Spa que nous pouvons utiliser à Monza, et même certaines choses [de Zandvoort]. Mais ça ne va pas nous transformer et nous donner un coup d'avance [sur les autres équipes]."

Avec Adam Cooper