McLaren utilisera la totalité du budget autorisé en 2021

Lors de l'introduction du plafonnement budgétaire l'année prochaine, McLaren ne tentera pas de faire des économies supplémentaires. Au contraire, l'écurie de Woking prévoit d'utiliser la totalité des 175 millions de dollars annuels qui seront autorisés par le règlement 2021, seule condition selon ses dirigeants pour parvenir à rivaliser à terme avec Mercedes, Ferrari et Red Bull Racing.

McLaren a terminé quatrième du championnat constructeurs en 2019, son meilleur classement depuis 2012, mais le fossé avec les écuries de pointe demeure gigantesque si l'on regarde les 272 points d'écart avec la troisième place de Red Bull Racing ou les 594 longueurs pour atteindre Mercedes, sacré une sixième fois consécutive Champion du monde.

"L'objectif pour nous est clairement de tourner au niveau du plafond budgétaire", confirme Andreas Seidl, directeur de l'écurie britannique. "Il y a un engagement clair pour que nous soyons à ce plafond car c'est évidemment la seule chance d'être à nouveau en mesure de se battre contre les grands. Il faut être sur un pied d'égalité en matière de budget."

L'introduction du plafonnement budgétaire sera effective en 2021, au même titre que la refonte réglementaire technique et sportive, ce qui a suscité quelques craintes. Sans plafond dès 2020, certaines écuries pourraient être tentées de dépenser à outrance afin de préparer l'avenir, scénario toutefois relativisé par le président de la Formule 1, Chase Carey, tout comme par Andreas Seidl.

"Il faut être réaliste quant à ce qui est réalisable", rappelle l'Allemand à Motorsport.com. "Même si quelqu'un nous donnait cent millions de plus l'année prochaine [2020], il faudrait d'abord pouvoir digérer ça et mettre en place une structure qui peut produire davantage dans ce court laps de temps. C'est pourquoi je ne suis pas trop inquiet pour 2020, ni trop inquiet quant aux déclarations que je lis actuellement et selon lesquelles ce sera l'année la plus coûteuse de l'histoire pour les trois équipes de pointe."

"Au bout du compte, il y a une restriction mise en place au niveau CFD ainsi qu'en soufflerie, donc il n'y a pas tant de choses que l'on puisse faire, et l'aéro sera également l'élément clé pour la performance à l'avenir. Ils [les top teams] auront une longueur d'avance, tout simplement en raison de leur situation actuelle, parce qu'ils font du meilleur travail et qu'ils ont de meilleurs méthodes en place, de meilleurs processus, etc. Je ne suis pas trop inquiet du fait que le plafond budgétaire ne soit pas en place en 2020."

Avec Lewis Duncan et Edd Straw