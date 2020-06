McLaren prêt à vendre jusqu'à 30% de son écurie

McLaren Group s'est mis à la recherche de fonds supplémentaires ces derniers mois après avoir été durement touché par la crise du COVID-19 et par les départs de personnel qui en ont résulté. Toutefois, une source a confirmé que le projet de vente, d'abord révélé par Sky News, concernait uniquement des parts de McLaren Racing, qui comprend l'écurie de F1 et celle d'IndyCar.

McLaren voit l'introduction d'un budget plafonné à 145 millions de dollars en 2021 comme une opportunité de se retrouver sur un pied d'égalité avec les trois top teams. Il est donc jugé essentiel de disposer du financement qui permettra à l'équipe d'être en situation de dépenser à ce niveau, surtout en 2021 lorsqu'il faudra développer la nouvelle génération de monoplaces.

À l'heure actuelle, McLaren Racing a les mêmes actionnaires que sa société mère. Une vente des parts de l'écurie impliquerait donc une restructuration. Environ 56% de McLaren Group sont détenus à Bahreïn par Mumtalakat Holding Company, 14% par Mansour Ojjeh et 10% par Michael Latifi. Les 20% restants sont répartis entre les actionnaires minoritaires.

Latifi a été lié à un investissement chez Williams, où il a déjà accordé un prêt à l'écurie de Grove. Si cela devait se concrétiser, il faudrait voir quelle incidence cela aurait sur son implication à long terme chez McLaren.

Le mois dernier, McLaren Group a annoncé son intention de réduire ses effectifs, avec notamment 70 départs dans les rangs de l'écurie. En ce qui concerne la recherche plus large de financements, la société mère a également indiqué qu'elle "étudie actuellement un certain nombre d'alternatives potentielles, garanties et non garanties, allant jusqu'à l'équivalent de 275 millions de livres, afin de renforcer ses liquidités. Des informations seront données dès que cela sera possible".