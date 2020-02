McLaren ne vise pas la victoire avant 2023

Après trois saisons catastrophiques avec Honda et une année de transition compliquée avec Renault, McLaren a enfin retrouvé de l'allant en 2019, campagne au terme de laquelle l'écurie de Woking s'est adjugée une prometteuse quatrième position au classement constructeurs. Un podium au Brésil est venu récompenser la régularité de la structure aux avant-postes du milieu de peloton, même s'il s'agit évidemment de résultats fondamentalement éloignés des aspirations de McLaren, en tant que concurrent historique et multititré de la discipline reine.

Cependant, du côté des dirigeants actuels, pas question de se laisser griser par la réussite relative de 2019. Au contraire, il faut continuer sur le chemin tracé et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. "Nous devons maintenir la dynamique positive", a ainsi expliqué Andreas Seidl, team principal de McLaren, à Auto Motor und Sport. "Nous voulons également faire un pas en avant en 2020 – pas en termes de position, je m'attends toujours à un combat acharné pour la quatrième place. C'est le maximum possible actuellement en Formule 1 étant donné la force et le budget du moment."

"Nous voyons encore suffisamment de faiblesses au sein de l'écurie sur lesquelles nous devons travailler. Donc il faut montrer que nous nous développons dans ces domaines et c'est exactement ce pourquoi il est important d'avoir une bonne saison 2020. Il est clair pour moi qu'un exercice d'équilibriste nous attend pour l'année en cours, à partir du moment où nous basculerons complètement vers 2021. En toute logique, cela se produira plus tôt que d'habitude."

"Les équipes de pointe ont toujours plus de budget, plus de ressources, plus de personnel. Et elles font également du meilleur travail. Après le début de la nouvelle réglementation, il faudra du temps au budget plafonné pour prendre effet. Je m'attends en conséquence à être sur le podium et à gagner en 2023."

Un point de vue partagé par le PDG de McLaren, Zak Brown, qui estime qu'il ne faut pas exagérer les progrès réalisés l'an passé. "Nous avons évidemment connu une immense progression de 2018 à 2019, mais une partie de ça venait du fait que nous avions été si mauvais en 2018 qu'il aurait été difficile de ne pas franchir ce cap en 2019. Donc je ne m'attends pas à la même chose de 2019 à 2020."

"En fait, ce que nous devons faire, c'est juste d'être plus préparés, plus en forme pour la course, pour avoir une longueur d'avance. La voiture de 2021 est déjà en soufflerie, celle de 2020 nous semble très bonne. Il faut juste que nous gardions notre concentration et que nous comprenions que rien ne va arriver du jour au lendemain. Nous aurons des super week-ends et nous aurons des mauvais week-ends. Mais espérons juste que nous continuerons d'avancer."