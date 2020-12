À Enstone, le meilleur score depuis 2013 mais toujours la 5e place

Les 28 points inscrits par Renault lors du Grand Prix de Sakhir, dimanche, constituent la plus importante moisson de points de l'équipe sur l'ensemble de la saison 2020 et même depuis son retour en Formule 1 sous son identité d'usine, en 2016. Pour voir la structure d'Enstone réaliser une telle moisson sur un unique Grand Prix, il faut en réalité remonter à l'ère Lotus quand, sur le Grand Prix de Corée du Sud 2013, la précédente incarnation du team avait réalisé un score de 33 points !

Pour autant, le bilan brut du Grand Prix de Sakhir, qui a vu Esteban Ocon signer le premier podium de sa carrière avec la seconde position, et Daniel Ricciardo accrocher la cinquième place, peut être paradoxalement considéré comme modéré, si l'on s'en tient aux enjeux mathématiques du championnat par équipes. Car en dépit de cette performance, les 40 unités inscrites par Racing Point avec Pérez et Stroll ont grandement propulsé l'équipe de Lawrence Stroll à la troisième position du championnat, 10 unités devant McLaren et 22 devant Renault.

La lutte est âpre en milieu de plateau, et si Renault a désormais concrétisé la balle de match face à Ferrari, condamné à terminer sixième au général, tout reste à faire pour se hisser plus haut qu'à la cinquième position. Néanmoins, pas question de laisser cela anéantir le moral de l'équipe qui, après la course, avait à cœur de célébrer le podium de son jeune pilote, en proie au doute après avoir été régulièrement dominé par son équipier cette saison.

"Si un résultat comme celui d’aujourd’hui salue un effort collectif, il doit aussi beaucoup à Esteban", préfère retenir Cyril Abiteboul, aussi soulagé que son pilote de l'issue de la course. "Je suis extrêmement content qu’il puisse ressentir à son tour les bonnes sensations que nous avons depuis la pause estivale coïncidant avec l’accélération des progrès de l’équipe. Nous avons eu deux podiums avec Daniel et désormais un avec Esteban et nous en sommes tous très reconnaissants. Il a réalisé un week-end très abouti avec un seul moment difficile en Q2, où nous n’avons pas réussi à passer en Q3. Cela nous a peut-être aidés avec le libre choix des pneumatiques sur la grille. Dès lors, il a mené une excellente course en parvenant à conserver ses gommes au départ, à être agressif quand il le fallait et à défendre brillamment sur la fin face à des voitures plus rapides."

Le Français concède que la tâche sera difficile pour reprendre McLaren au championnat à l'issue de la course d'Abu Dhabi et aurait préféré se présenter avec quelques points de plus sur la dernière manche de la saison. "Nous avons le sentiment que nous aurions pu faire un peu mieux avec Daniel, ce qui nous aurait aidés au championnat constructeurs. Nous donnerons tout la semaine prochaine à Abu Dhabi en ayant cela à l’esprit, mais aussi avec un surplus de motivation pour notre dernière course avec Daniel et en tant que Renault F1 Team."