Le meilleur temps de Mercedes n'était qu'un "aperçu"

Chaussant les pneus C5 – les plus tendres de la gamme Pirelli – Valtteri Bottas est déjà parvenu à se rapprocher à trois dixièmes du record du Circuit de Barcelone avec un tour en 1'15"732, écrasant au passage la référence des tests de pré-saison 2019 d'une demi-seconde. Le Finlandais salue le travail accompli par Mercedes pour optimiser la W11, tandis que James Allison, directeur technique, laisse entendre que l'écurie sextuple Championne du monde est loin d'avoir tiré le meilleur de son potentiel sur un tour.

"C'était vraiment fun aujourd'hui, surtout avec les runs plus courts, j'ai pu pousser la voiture un peu plus près de la limite et on a un peu mieux vu son niveau de performance", commente Bottas. "J'y ai pris du plaisir et la sensation était vraiment bonne. On dirait que nous avons fait un pas en avant au niveau des réglages par rapport à hier. La voiture se comporte très bien et je suis sûr qu'en travaillant davantage la semaine prochaine, nous pouvons la rendre meilleure ; ce sera l'objectif."

James Allison ajoute : "Les deux pilotes ont réalisé un programme de travail sur les réglages et ont eu un premier aperçu de la gamme de pneus tendres. Vraiment un petit aperçu, mais cela s'est avéré très utile pour préparer la deuxième semaine d'essais, où nous utiliserons davantage de gommes tendres."

Peu d'équipes ont clairement cherché la performance lors de ces trois jours, et la seconde et demie de marge dont jouit Mercedes sur la concurrence n'est clairement pas représentative. Dans son communiqué de fin de journée, la marque à l'étoile se fend ainsi d'un texte maintenant le suspense quant à ce que sera la hiérarchie à Melbourne.

"Que peut-on dire du classement après trois jours ?" est-il alors écrit. "C'est là que ça se complique, car toutes ces estimations ne sont que des minimales. On peut déclarer avec confiance que la concurrence est 'au moins aussi rapide que X', mais on ne sait pas avec certitude à quel point ils auraient pu aller plus vite. Personne ne veut prendre le risque d'affimer être plus rapide qu'une autre équipe, car on n'est jamais sûr de ce qui était caché ou de ce qui arrive. Par exemple, Red Bull apportera-t-il un package d'évolutions significatif pour le second test ? Pourquoi Ferrari a-t-il passé ce test à constamment exploiter son unité de puissance à un niveau bien plus bas que celui de ses équipes partenaires ?"

"Ce que nous pouvons bel et bien prédire, c'est que la bataille va être serrée à l'avant à Melbourne. On voit également que le milieu de tableau a réduit l'écart sur l'avant et que sa hiérarchie a considérablement évolué par rapport à l'an dernier. Les chronos des essais ne sont pas vides de sens, ils sont une mine d'or, s'il on est prêt à les étudier dans le moindre détail avec prudence jusqu'à ce que l'on y voie plus clair..."

La deuxième semaine d'essais devrait déjà apporter des réponses en ce sens, avant que la première séance qualificative de la saison, en Australie, ne représente un premier verdict du rapport de force entre les dix teams du plateau.

