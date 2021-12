Meilleurs tours 2021 : qui a inscrit le plus de points ?

Effet conjugué du gel partiel des châssis mais également des modifications aéro qui ont réduit l'appui des monoplaces au niveau du fond plat, du diffuseur et des écopes de freins, peu de records sont tombés cette saison. Et les deux seuls qui ont été battus l'ont été sur les deux circuits les plus lents de la saison, à savoir Monaco et Mexico, qui n'avaient pas été visités l'an passé.

Les meilleurs tours en course en 2021

En gras dans la quatrième colonne, les records battus ou fixés en 2021.

GP Pilote Écurie Temps 2021 Tour Pneus (tour auquel ils sont chaussés) Record précédent ou actuel Vainqueur ? Bahreïn Bottas Mercedes 1'32"090 56/56 (55) 1'30''252 (2004) Non E-Romagne Hamilton Mercedes 1'16"702 60/63 (32) 1'15''484 (2020) Non Portugal Bottas Mercedes 1'19"865 65/66 (64) 1'18''750 (2020) Non Espagne Verstappen Red Bull 1'18"149 62/66 (61) - Non Monaco Hamilton Mercedes 1'12"909 69/78 (68) 1'14''260 (2018) Non Azerbaidj. Verstappen Red Bull 1'44"481 44/51 (13) 1'43''009 (2019) Non France Verstappen Red Bull 1'36"404 35/53 (33) 1'32''740 (2019) Oui Styrie Hamilton Mercedes 1'07"058 71/71 (70) 1'05''619 (2020) Non Autriche Verstappen Red Bull 1'06"200 62/71 (33) 1'05''619 (2020) Oui G-Bretagne Pérez Red Bull 1'28"617 50/52 (49) 1'27''097 (2020) Non Hongrie Gasly AlphaTauri 1'18"394 70/70 (69) 1'16''627 (2020) Non Belgique non attribué Pays-Bas Hamilton Mercedes 1'11"097 72/72 (71) - Non Italie Ricciardo McLaren 1'24"812 53/53 (23) 1'21''046 (2004) Oui Russie Norris McLaren 1'37"423 39/53 (29) 1'35''761 (2019) Non Turquie Bottas Mercedes 1'30"432 58/58 (38) 1'24''770 (2005) Oui USA Hamilton Mercedes 1'38"485 41/56 (38) 1'36''169 (2019) Non Mexico Bottas Mercedes 1'17"774 69/71 (68) 1'18''741 (2018) Non São Paulo Pérez Red Bull 1'11"010 71/71 (70) 1'10''540 (2018) Non Qatar Verstappen Red Bull 1'23"196 57/57 (56) - Non A. saoudite Hamilton Mercedes 1'30"734 47/50 (11) - Oui Abu Dhabi Verstappen Red Bull 1'26"103 39/58 (37) - Oui

Les points gagnés

Pour rappel, un meilleur tour ne rapporte un point que s'il est signé par un pilote terminant dans le top 10. Cela explique que Verstappen (à Bakou), Pérez (à Silverstone) et Bottas (à Mexico) n'aient pas un total correspondant à leur nombre de meilleurs tours.

Pilote Écurie Meilleurs tours Points inscrits L. Hamilton Mercedes 6 6 M. Verstappen Red Bull 6 5 V. Bottas Mercedes 4 3 S. Pérez Red Bull 2 1 P. Gasly AlphaTauri 1 1 D. Ricciardo McLaren 1 1 L. Norris McLaren 1 1

Classement des vitesses moyennes des meilleurs tours en course en 2021

Ce classement permet de se rendre compte que les circuits inédits de Djeddah et Losail, ainsi que la version revue de Yas Marina sont parmi les plus rapides de la saison. Il est amusant de constater que malgré les conditions humides, le meilleur tour du GP de Turquie est plus rapide en vitesse moyenne que sept pistes sur lesquelles ont eu lieu des courses totalement ou majoritairement sur le sec, sans doute en partie grâce au traitement de l'asphalte qui a apporté beaucoup d'adhérence.

Circuit Pilote Écurie Vitesse moyenne

(km/h) Monza D. Ricciardo 245,894 Djeddah L. Hamilton 244,962 Silverstone S. Pérez 239,318 Spielberg (Autriche) M. Verstappen 234,816 Losail M. Verstappen 232,800 Spielberg (Styrie) L. Hamilton 231,811 Imola L. Hamilton 230,403 Yas Marina M. Verstappen 220,801 Interlagos S. Pérez 218,454 Paul Ricard M. Verstappen 218,157 Sotchi L. Norris 216,097 Zandvoort L. Hamilton 215,655 Barcelone M. Verstappen 215,358 Istanbul V. Bottas 212,500 (pluie) Sakhir V. Bottas 211,567 Portimao V. Bottas 209,739 Bakou M. Verstappen 206,840 Austin L. Hamilton 201,521 Hungaroring P. Gasly 201,184 Mexico V. Bottas 199,223 Monaco L. Hamilton 164,770