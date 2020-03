Coronavirus : Melbourne prépare le GP mais n'exclut pas d'annuler

L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde pourrait entraîner un report ou une annulation du Grand Prix d'Australie, qui est censé marquer la semaine prochaine l'ouverture de la saison 2020 de Formule 1. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu et aucune restriction n'a été mise en place dans le pays, notamment pour les ressortissants italiens qui font l'objet de mesures spéciales dans d'autres pays.

C'est d'ailleurs ce qui a causé l'annulation du Grands Prix MotoGP du Qatar et le report de celui de Thaïlande, reportant le début de saison d'un mois, et qui met fortement en danger les Grands Prix F1 de Bahreïn et du Vietnam. En effet, des périodes de quarantaine sont désormais instaurées pour les personnes ayant séjourné en Italie avant d'entrer sur les territoires concernés. L'Australie est pour le moment épargnée par de telles restrictions.

"Toutes les indications de la FOM sont qu'ils prévoient que le Grand Prix ait lieu", a déclaré Martin Pakula, ministre du Tourisme, des Sports et des Événements majeurs du gouvernement de l'État de Victoria, selon des propos rapportés par l'agence Reuters. "Les préparatifs sont déjà en cours, et nous nous attendons à ce que le matériel et les équipes arrivent à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Nous en sommes au moment où tout le monde sera là dans les prochains jours."

Tout comme l'épidémie, les mesures prises pour la contenir évoluent très rapidement, et il n'est pas impossible que des problèmes se posent finalement : "Ceci étant dit, je reconnais que la situation est extrêmement dynamique et que dans une certaine mesure, il y a des problèmes qui sont hors de notre contrôle. Il y a des décisions qui seront prises par le [gouvernement] ou qui pourraient être prises à l'étranger. J'ai bon espoir et je suis confiant, mais je ne peux rien dire avec une certitude absolue."

Liberty Media a toutefois exclu l'hypothèse de disputer un Grand Prix sans l'intégralité du plateau, alors que les mesures liées à l'Italie pourraient avoir un impact sur Ferrari, AlphaTauri, Pirelli, ainsi que Haas et Alfa Romeo, qui travaillent avec des ingénieurs moteur de la Scuderia. Si une ou plusieurs de ces équipes venait à subir une mise en quarantaine ou des restrictions qui empêchaient leur venue à Melbourne, la course serait alors reportée, voire annulée.

Related video