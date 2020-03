Plusieurs membres d'écuries F1 testés pour le coronavirus

L'inquiétude plane au-dessous de Melbourne où des questions se posent sur l'éventuelle propagation du coronavirus. Les équipes agissent avec une précaution extrême afin que toute personne suspectée d'être malade ne puisse pas en infecter d'autres. Et alors que certains membres ont montré des symptômes de fièvre au circuit, un plan a été mis en place pour faire face à d'éventuels premiers cas.

Ainsi, un membre de McLaren et deux de Haas ont été examinés dans l'unité d'isolement de l'Albert Park et des tests ont été réalisés. Dans l'attente des résultats de ces derniers, les deux écuries ont confirmé que leur personnel était retourné dans les hôtels et avait été isolé avant d'en savoir plus.

Pour le moment, les implications sur le Grand Prix d'Australie sont incertaines et la question se posera avec plus d'intensité si un cas de coronavirus était découvert. Le pays a redoublé d'efforts pour essayer de contenir l'épidémie, en annonçant l'interdiction pour les ressortissants italiens de venir en Australie, une mesure effective à partir de mercredi après-midi. Cette décision n'affectera évidemment pas les membres de Ferrari, AlphaTauri et Pirelli qui sont déjà sur place.

Annulation des séances d'autographes

Quoi qu'il en soit, l'organisation du GP d'Australie a d'ores et déjà indiqué que les séances d'autographes seraient annulées et remplacées par des interviews, afin de limiter le plus possible les interactions entre les pilotes et les fans. De même l'allée du Melbourne Walk, où les fans posent traditionnellement pour des photos avec les pilotes au moment de leur arrivée au circuit, sera également touchée puisque les autographes, les selfies et les contacts sont désormais prohibés.

"Dans le contexte actuel, l'Australian Grand Prix Corporation souhaite informer les fans d'un changement dans le format des sessions d'autographes et des opérations du Melbourne Walk, car elles concernent à la fois les pilotes de Formule 1 et les pilotes de Supercars", a indiqué l'organisateur dans un communiqué. "Les séances d'autographes seront désormais menées sous forme de séances d'interviews avec questions et réponses. Les pilotes continueront à utiliser le Melbourne Walk mais ne seront pas en contact étroit avec les fans pour des autographes ou d'autres engagements directs. Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension."

Il est à noter que les pilotes Renault, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, devaient initialement être présents lors de la conférence accompagnant la présentation de la nouvelle livrée et du nouveau sponsor titre de l'écurie à Melbourne, mais ils ont été excusés pour éviter tout risque de contamination.

