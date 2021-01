Mentor de Leclerc chez Ferrari, Clear va accompagner Schumacher

Membre éminent du staff Ferrari depuis qu'il a rejoint l'écurie en 2015, Jock Clear va se voir confier des prérogatives élargies et précises à compter de l'année qui vient. Célèbre pour avoir été l'ingénieur de course de Jacques Villeneuve lors du titre mondial décroché en 1997 par le Canadien, le Britannique occupe un rôle différent aujourd'hui, et plus particulièrement depuis l'an dernier.

En 2019, il a effectivement pris sous son aile Charles Leclerc à son arrivée dans la Scuderia, faisant l'interface entre le Monégasque et les autres ingénieurs afin de faciliter son intégration et son adaptation. Cette mission réussie a visiblement donné des idées en interne et après de récentes discussions, Mattia Binotto a décidé de confier à Jock Clear la responsabilité d'aider d'autres jeunes pilotes du giron Ferrari, à commencer par Mick Schumacher chez Haas F1.

"Jock Clear est quelqu'un de formidable et un grand professionnel, il est chez Ferrari depuis de nombreuses années", rappelle Mattia Binotto, directeur de la Scuderia. "Nous avons eu des discussions avec Jock ces dernières semaines, et nous aimerions qu'il devienne encore plus un coach pour les pilotes, pas seulement pour Charles mais aussi en ayant à l'esprit le futur de nos propres jeunes pilotes que nous avons au sein de la Ferrari Driver Academy."

"L'année prochaine, nous aurons Mick qui va commencer son expérience en F1 chez Haas, mais nous avons aussi des pilotes qui seront toujours en F2, comme par exemple Robert Shwartzman. Et puis il y a Callum Ilott, qui sera notre pilote d'essais l'an prochain, qui fera du simulateur et participera à des séances d'essais libres. Donc le rôle de Jock sera d'assister tous ces pilotes pour qu'ils progressent, et d'essayer d'exploiter l'essentiel de leur potentiel."

Ferrari perçoit le rôle confié à Jock Clear comme très important, notamment pour mieux évaluer les performances en piste des pilotes et pour trouver des domaines dans lesquels les faire progresser.

"Il soutient les pilotes afin qu'ils soient performants et qu'ils pilotent à leur meilleur niveau", précise Mattia Binotto. "Il analyse leurs trajectoires, étudie la manière dont ils freinent pour prendre un virage, comment ils accélèrent, comment ils gèrent leurs pneus. Il est là pour soutenir les ingénieurs de course, les ingénieurs performance et les pilotes, pour faire en sorte que le pilote progresse bien."