Mercedes va devenir actionnaire d'Aston Martin à 20%

L'annonce de l'augmentation de la participation de Mercedes dans Aston Martin était principalement concentrée sur le business des voitures de route. Malgré tout, le renforcement des liens entre les deux entreprises va avoir des implications sur les programmes F1 respectifs puisqu'elles seront toutes les deux, sous leur nom, sur la grille 2021 et qu'elles collaborent depuis plusieurs années dans le cadre de la fourniture de pièces de l'écurie à l'étoile vers Racing Point, comme permis par le règlement FIA.

Le retour du nom d'Aston Martin en Grand Prix s'accompagnera de l'arrivée dans les rangs de l'écurie d'un ambassadeur de choix en la personne du quadruple Champion du monde de F1, Sebastian Vettel. De plus, le projet de baser le personnel de conception des voitures de route d'Aston au sein du nouveau quartier général de l'écurie à Silverstone est sur les rails.

Mercedes va donc désormais être actionnaire à hauteur de 20% de la marque britannique, tout en lui fournissant un accès à "une gamme de technologies de classe mondiale, comprenant l'architecture des groupes propulseurs (pour les véhicules conventionnels, hybrides et électriques) et l'architecture électrique/électronique orientée vers l'avenir, pour tous les lancements de produits jusqu'à 2027".

Il est à noter que Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes en F1, est lui aussi actionnaire à titre privé d'Aston Martin.

Le propriétaire et président exécutif d'Aston, Lawrence Stroll, a souligné l'importance de la coopération élargie avec Stuttgart. "C'est un moment charnière pour Aston Martin. C'est le résultat de six mois d'énormes efforts pour positionner l'entreprise sur la voie du succès afin de saisir la formidable et passionnante opportunité qui s'offre à nous. Je suis extrêmement satisfait des progrès réalisés jusqu'à présent et du fait que nous sommes en avance sur le calendrier prévu, malgré le fait que nous évoluons en ces temps très difficiles."

"Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante car notre partenariat à long terme avec Mercedes-Benz AG passe à un autre niveau et qu'elle devient l'un des principaux actionnaires de la société. Grâce à ce nouvel accord élargi, nous nous assurons l'accès à des technologies de classe mondiale pour soutenir nos plans d'expansion de produits à long terme, y compris les groupes motopropulseurs électriques et hybrides, et ce partenariat étaye notre confiance dans l'avenir."

Stroll a également annoncé de nouveaux actionnaires importants : Zelon Holdings et Permian Investment Partners. "Mes co-investisseurs et moi-même sommes pleinement engagés dans la réalisation de ce plan. Et notre participation à ce nouveau tour de financement substantiel démontre à la fois notre confiance dans les perspectives de l'entreprise et notre engagement dans le succès futur d'Aston Martin."

"Tout ce que je viens de décrire change absolument la donne. Bien sûr, nous disposons en outre de l'importante plate-forme marketing d'une équipe officielle Aston Martin de retour en F1 l'année prochaine. Nous avons maintenant la bonne équipe, le bon partenaire, le bon plan et le bon financement en place pour transformer la société en l'une des plus grandes marques de voitures de luxe du monde."

Tobias Moers, récemment nommé PDG d'Aston, a ajouté : "L'élargissement de notre partenariat avec Mercedes-Benz AG est une étape essentielle pour atteindre nos objectifs chez Aston Martin. Les possibilités offertes par la technologie de Mercedes-Benz AG seront fondamentales pour garantir que nos futurs produits restent compétitifs et nous permettront d'investir efficacement dans les domaines qui différencient réellement nos produits."

Wolf-Dieter Kurz, responsable de la stratégie produit chez Mercedes-Benz Cars, a souligné que la fourniture de technologie se ferait selon des "conditions commerciales". "Nous avons déjà un partenariat technologique réussi avec Aston Martin qui a profité aux deux entreprises. Avec ce nouveau partenariat élargi, nous serons en mesure de fournir à Aston Martin l'accès à de nouvelles technologies et composants de pointe en matière de groupes motopropulseurs et de logiciels, y compris les systèmes de propulsion hybrides et électriques de la prochaine génération."

"L'accès à cette technologie et à ces composants sera fourni en échange de nouvelles actions dans Aston Martin. Les accords de fourniture de ces nouvelles technologies seront conclus selon des conditions commerciales. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Aston Martin et nous souhaitons à la société tout le succès possible dans sa prochaine étape de croissance."