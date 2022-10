Mercedes a modifié son aileron avant pour Mexico

Dans le cadre de son dernier gros package aérodynamique de la saison introduit en grande partie aux États-Unis, Mercedes disposait d'un nouvel aileron avant qui a fait parler. La pièce était en effet équipée de séparateurs de flaps inédits, dont ses rivaux ont rapidement douté de la légalité avant d'alerter la FIA.

Si cet aileron a été apporté au Texas, ce n'était qu'au travers d'un seul exemplaire et pour des raisons de fret, l'écurie ne comptant pas l'utiliser lors de l'épreuve américaine. Mike Elliott, le directeur technique de l'écurie, avait par la suite indiqué que le projet était toutefois d'utiliser cette pièce au Mexique pour la course suivante et que Mercedes envisageait simplement la possibilité de la modifier pour éviter tout risque d'action de la concurrence.

C'est bien ce qui s'est passé puisque ce jeudi, une version modifiée de cet aileron a été vue dans les stands à la veille des premiers tours de roue des F1.

Lire aussi : La pénalité de Fernando Alonso est annulée !

Étant donné que le concept de l'aileron tout entier ne s'appuyait pas complètement sur les fameux séparateurs installés entre les deux flaps supérieurs, l'équipe semble simplement les avoir retirés pour les remplacer par des dispositifs plus conventionnels en forme de fer à cheval.

Les flaps portent encore les traces de l'endroit où les supports avaient été fixés (les taches plus sombres sur la photo ci-dessus), l'équipe ayant dû les retirer avec précaution pour ne pas endommager ou stresser les éléments.

L'aileron conserve par ailleurs les nouvelles caractéristiques de conception dans sa section extérieure, avec la jonction des flaps et de la plaque d'extrémité modifiée pour mieux influencer le flux d'air et créer plus d'outwash (écartement du flux d'air vers l'extérieur) que son prédécesseur.

Il reste à voir si Mercedes ou l'un de ses rivaux suivra le style des séparateurs de flaps vu à Austin (ci-dessous, en médaillon).

Comparaison des ailerons avant de la Mercedes W13

Toutefois, la FIA a également émis des réserves, car ce modèle s'éloigne de l'objectif premier de ces pièces, qui est de réduire la flexion, pour jouer un rôle aérodynamique plus important.