Mercedes s'attend à stagner au GP du Canada

En proie à des problèmes de marsouinage et de tenue de route depuis le début de la saison, Mercedes a pourtant montré un tout autre visage au Grand Prix d'Espagne, au cours duquel George Russell s'est battu pour la tête de la course et Lewis Hamilton a réalisé une excellente remontée après un accrochage au départ.

D'aucuns pensaient que la marque à l'étoile avait trouvé une solution à tous ses maux à Barcelone, toutefois les épreuves suivantes ont prouvé que la victoire allait continuer à se jouer uniquement entre Red Bull et Ferrari, la faute à des circuits bosselés qui ont mis en exergue les défauts de la W13.

Relégué à plus d'une seconde du poleman Charles Leclerc et à près d'une minute du vainqueur Max Verstappen au GP d'Azerbaïdjan, Mercedes ne se voit pas encore sortir de son trou. James Vowles, stratège de l'équipe allemande, a ainsi indiqué qu'en raison des caractéristiques du circuit de Montréal, similaires à celles des pistes urbaines visitées ces dernières semaines, Mercedes ne progresserait que très peu lors du GP du Canada.

"Chaque circuit sur lequel nous nous rendons nous permet d'apprendre énormément de choses sur cette voiture", a-t-il indiqué. "Dans les faits, nous avions vraiment une nouvelle voiture [au GP d'Espagne]. Nous ne nous attendions pas à reculer à ce point à Bakou, mais ça nous a donné une plateforme sur laquelle apprendre."

"Montréal ne sera pas très différent des deux dernières courses, je pense que nous aurons toujours un package qui ne sera pas devant au mérite. Red Bull et Ferrari seront toujours la référence. Mais je pense que le gros écart que l'on a vu lors des qualifications à Bakou ne sera peut-être pas si important à Montréal, il reviendra à ce qu'il était avant. À partir de là, au fil des courses, je suis assez sûr que nous ferons de petits progrès et développements qui nous pousseront vers l'avant."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Vowles est également revenu sur le curieux message radio de Lewis Hamilton entendu lors du GP d'Azerbaïdjan. Alors que les secousses de sa Mercedes étaient de plus en plus difficiles à supporter, le Britannique a indiqué que son baquet était devenu "froid", ce qui était surprenant compte tenu des fortes températures que génèrent les composants d'une F1.

En outre, la difficulté avec laquelle Hamilton est sorti de sa voiture après la course et les craintes exprimées quant à un potentiel désistement au Canada ne présageaient rien de bon. Le stratège est donc allé s'entretenir avec le septuple Champion du monde et a conclu que Hamilton avait souffert d'une perte de sensibilité dans le dos pendant la course.

"Ce qui s'est passé, c'est que rien n'a vraiment changé dans la voiture, il semble qu'après les coups répétés que son dos a reçu avec les rebonds, il s'est engourdi et le froid en était la réponse. Il n'y avait rien de froid dans la voiture, c'était simplement une réponse au niveau de douleur qu'il endurait pendant la course", a-t-il conclu.