Mercedes s'apprête à tout miser sur 2024 : "C'est pour bientôt"

Le podium de Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne est certes bon pour le moral, tout comme la deuxième place consolidée au championnat constructeurs, néanmoins les difficultés de Mercedes perdurent. Les évolutions apportées à la W14 n'ont pas permis de faire aussi bien qu'espéré, malgré les belles promesses depuis leur introduction à Monaco, et la lutte pour la victoire paraît encore utopique à ce stade.

À l'approche de la trêve estivale, la volonté de basculer l'intégralité des ressources et des moyens sur la monoplace 2024 est à la fois tentante et probable. Toto Wolff ne s'en cache pas, mais rappelle tout de même qu'il demeure un équilibre fragile à trouver compte tenu de la stabilité réglementaire pour la saison prochaine. Interrogé par Motorsport.com sur le moment de ce fameux point de bascule, le directeur de Mercedes est plutôt clair : "Je pense que c'est pour bientôt, nous n'avons pas le choix".

"Deuxième ou troisième, fondamentalement ça n'a aucune incidence sur moi et l'équipe", poursuit-il. "Il s'agit de revenir se battre pour un titre mondial, et ça n'arrivera pas cette année. On doit donc se concentrer sur l'année prochaine et, lors de tous les Grands Prix à venir, apprendre et développer, s'assurer que l'on puisse continuer à progresser l'an prochain. Cela dit, la réglementation est la même. On apprend donc des choses en continuant avec cette voiture. C'est un équilibre que l'on doit trouver."

Trop de limites en 2023

Les compétences ne sont pas seules en jeu pour expliquer la faible probabilité de réduire l'écart avec Red Bull durant la deuxième partie de saison. Certaines restrictions expliquent aussi la nécessité de ne bientôt plus penser qu'à 2024.

La Mercedes W14 est "une Diva 2.0" selon Toto Wolff.

"On est limité par le plafonnement budgétaire et par le temps relativement réduit en soufflerie et en CFD par rapport à ce que McLaren a pu y consacrer", explique Toto Wolff. "Ils ont terminé plus loin au championnat [en 2022] et ils étaient cinquième ou sixième en milieu d'année, donc ils avaient davantage de temps alloué à la soufflerie. C'est pourquoi c'est un peu difficile."

"Est-ce que je crois que l'on a des évolutions qui vont fondamentalement changer la voiture ? Je ne le crois pas. Mais on a quelques petites avancées qui arrivent. On peut voir que si l'on trouve un, deux ou trois dixièmes, ça vous place dans une situation différente sur la grille."

En matière de comportement de la monoplace, Silverstone a paradoxalement représenté un nouveau revers pour Mercedes, qui ne parvient pas à offrir une monoplace qui contente Lewis Hamilton et George Russell sur le plan de la confiance. Et qui, par certains aspects, n'est pas sans rappeler la "diva" de la saison 2017.

"Je pensais, en se basant sur notre historique là-bas, que Silverstone serait notre meilleure occasion, mais ça ne l'a pas été", constate Toto Wolff. "Peut-être qu'il y aura un autre circuit où l'on aura cette meilleure occasion, car les caractéristiques de la voiture ont changé. Je crois toujours que l'on peut battre Max, on a une bonne équipe et les meilleurs pilotes. On doit juste leur donner une voiture plus prévisible, et pas la Diva 2.0 plus compliquée que la première."

Propos recueillis par Jonathan Noble

