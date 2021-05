Mercedes a dépensé plus de 370 M€ pour gagner en 2020

Ce chiffre représente une légère baisse par rapport aux 333,2 M£ dépensés 2019, ce qui reflète à la fois un calendrier moins chargé et la réduction des coûts engagée par la Formule 1.

Bien que le chiffre inclue de nombreux éléments qui ne sont pas concernés par le nouveau plafond budgétaire, il indique à quel point l'écurie a dû se restructurer pour respecter la nouvelle limite, qui est de 145 M$ ou 115 M£ pour 2021. On remarque également qu'elle est sortie de la saison 2020 perturbée par le COVID en bonne santé financière, ce qui peut paraître surprenant ; le chiffre d'affaires n'a que légèrement baissé, passant de 363,6 M£ à 355,5 M£.

Bien que Mercedes, comme ses rivaux, ait souffert de la perte de revenus de la Formule 1, l'équipe a quand même généré des revenus non négligeables grâce à ses sponsors. Elle a enregistré des bénéfices nets de 13,6 M£ (15,6 M€), contre 14,7 M£ en 2019.

Ces chiffres ne sont liés qu'à l'écurie située à Brackley et incluent une somme de 13 M£ versé à Mercedes High Performance Powertrains pour l'utilisation de ses moteurs – le même tarif que pour les équipes clientes.

Malgré la mise en œuvre du plafond budgétaire pour 2021, le nombre d'employés à Brackley est passé de 968 en 2018 et 1016 en 2019 à 1063 en 2020. Le département du design et de l'ingénierie a notamment été rejoint par 34 recrues.

"En 2021, l'équipe continuera de développer sa viabilité financière", commente le directeur Toto Wolff, "en atteignant une compétitivité maximale sous la nouvelle réglementation financière et en diversifiant et profitant des capacités de l'équipe via la division Applied Science."

Mercedes a plusieurs projets en dehors de son écurie de Formule 1, notamment associé à INEOS en cyclisme et à la Coupe de l'America. INEOS a été annoncé comme propriétaire de l'équipe à un tiers en décembre, mais la transaction reste en cours.

Quant à l'impact de la pandémie de COVID-19, Wolff déclare : "Grâce aux divers flux de revenus durant l'année, l'entreprise parvient à maintenir sa rentabilité et à satisfaire à toutes les obligations financières. Une approche prudente continuera d'être adoptée quant à de possibles impacts sur l'entreprise, et des plans de secours sont régulièrement évalués afin d'atténuer les effets du virus sur l'entreprise."

"En tant qu'entreprise haute technologie, l'équipe peut s'adapter compétitivement et commercialement aux changements de l'environnement où elle évolue et continuera d'investir dans ses aptitudes et sa culture pour assurer le succès à moyen et long terme, en piste comme en dehors."

Mercedes s'est par ailleurs montré clair sur le fait que son programme F1 continue d'avoir un impact positif sur la compagnie dans son ensemble : "En parallèle des succès de l'équipe ces dernières saisons, la valeur de la marque Mercedes a augmenté de 31,9 milliards de dollars à 49,3 milliards de dollars (40,5 milliards d'euros) en 2020, la F1 contribuant de manière notable au statut de la marque comme la huitième au monde en termes de valeur."

L'écurie souligne par ailleurs avoir reçu 19,2% de la couverture TV lors de la saison 2020 – c'est moins que les 23,6% de 2019 – et avoir généré une publicité d'une valeur de 5,9 milliards de dollars pour ses partenaires commerciaux.