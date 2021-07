Mercedes : "Blessé" à Silverstone, Red Bull contre-attaquera en Hongrie

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, et pour la première fois de l'année, aucune Red Bull Racing n'a franchi la ligne d'arrivée dans le top 10. L'écurie autrichienne a malgré tout récolté trois points à la suite de la pole position de Max Verstappen lors des premières Qualifications Sprint de l'Histoire, mais Mercedes a été le grand gagnant du week-end en reprenant 40 points sur son rival au classement général.

Il faut remonter au Grand Prix d'Espagne, en mai, pour trouver la trace d'une course où les Flèches Noires de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont inscrit plus de points que les monoplaces de Max Verstappen et Sergio Pérez, signe que Red Bull a l'ascendant depuis plusieurs épreuves. Mercedes en a bien conscience, puisque Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie de piste, estime que l'échec de Red Bull à Silverstone va être à l'origine d'une contre-attaque au Grand Prix de Hongrie, prochain rendez-vous du calendrier.

"Ce serait faire preuve de naïveté que d'espérer répéter notre performance [du GP de Grande-Bretagne]", a-t-il expliqué. "Sur ce circuit à fort appui, Red Bull va être performant. Très honnêtement, ils sont rapides sur n'importe quel circuit. Ils se sentent probablement un peu blessés après cette expérience [à Silverstone], donc je suis certain qu'ils vont revenir en étant plus forts."

Au Hungaroring, Mercedes pourra néanmoins compter sur le coup de volant de Lewis Hamilton, le Britannique ayant remporté le Grand Prix de Hongrie à huit reprises, ce qui constitue un record en F1 (codétenu avec Michael Schumacher).

Même si Red Bull donnera du fil à retordre à l'écurie allemande, celle-ci espèrera saisir l'opportunité de combler l'écart restant pour prendre la tête du Championnat du monde au soir de la course, qui marque également le début de la pause estivale. Actuellement, Red Bull et Mercedes ne sont séparées que par quatre points.

"Nous sommes à peu près à la moitié du championnat, les écarts sont très faibles et nous allons tout donner pour essayer de dépasser [Red Bull]", a poursuivi Shovlin. "Si nous pouvons reprendre les commandes avant la pause estivale, ce sera fantastique. C'est probablement l'objectif que nous nous fixerons. Nous avons montré [à Silverstone] que tout était possible. [Red Bull] est une équipe difficile à battre, mais je pense que nous sommes une structure solide et nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de gagner."