Boîtes de vitesses : Mercedes fait face à un "problème complexe"

Une combinaison d'interférences électriques et de vibrations provoquées par le passage sur les vibreurs du Red Bull Ring a fait planer de gros doutes sur la tenue des boîtes de vitesses de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Autriche. L'équipe a expliqué que ces soucis étaient inhérents à la configuration de la Mercedes W11 et qu'en dépit du travail fait par les équipes de la structure, aucune solution rapide évidente ne semblait pour le moment se dégager.

S'exprimant dans la vidéo traditionnelle de débriefing de la course, le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré à ce sujet : "Nous avons un certain nombre de personnes à l'usine qui travaillent jour et nuit pour cela. En fait, ils travaillaient en parallèle du Grand Prix. Pendant que le Grand Prix se déroulait, ils faisaient déjà tout leur possible pour essayer de comprendre les problèmes afin d'anticiper la question avant que nous n'entamions cette semaine. Nous savons que si nous n'arrivons pas à surmonter ces problèmes, ceux-ci se poseront à nouveau dans quelques jours."

"Et la réalité est qu'il s'agit d'un problème qui aurait pu coûter à l'une ou aux deux voitures la possibilité de terminer la course dimanche. De plus, c'est un problème complexe. Si c'était quelque chose de simple, nous aurions fait de notre mieux pour le régler la semaine dernière et il est clair que ça n'a pas été le cas. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que certains éléments électriques des boîtes de vitesses souffrent, et nous devons en faire davantage pour leur faire traverser un Grand Prix."

Mercedes estime par ailleurs que la nature du tracé autrichien, qui exige un niveau d'agressivité important sur les vibreurs, est particulièrement problématique face à cette faiblesse. "La réalité est que le circuit autrichien est très, très agressif, surtout au niveau des vibreurs. Il met beaucoup de pression sur les éléments de suspension et sur la monoplace. Il faut utiliser les vibreurs pour réduire le temps au tour, mais ces vibreurs génèrent également beaucoup de vibrations dans la voiture et beaucoup de charge sur la voiture. Le problème de la boîte de vitesses est électrique par nature et la réalité est que nous avons maintenant quelques jours pour régler ce problème."