Mercedes a "clairement l'intention" de rester en F1 après 2020

Vainqueur des six derniers titres de Champion du monde des constructeurs, Mercedes est engagé contractuellement avec la Formule 1 jusqu'en fin de saison 2020, date à laquelle expireront les Accords Concorde actuels qui régissent les relations entre le détenteur des droits commerciaux de la discipline et chacune des écuries. Depuis plusieurs mois, sur fond de négociations concernant les futurs accords, la question de l'avenir du constructeur allemand se pose et les rumeurs se multiplient quant à son implication à court et moyen termes ainsi qu'au rôle qu'y jouerait Toto Wolff, son actuel directeur exécutif.

Des bruits venus d'Allemagne ont ainsi laissé entendre ces derniers jours que Mercedes se préparait à retirer son engagement officiel et vendre ses parts à Aston Martin, et que Wolff démissionnerait en fin d'année de son poste actuel pour occuper un rôle non exécutif, similaire à celui que tenait auparavant Niki Lauda. Mais Daimler, la compagnie mère de Mercedes, a démenti ces rumeurs qualifiées de "spéculations" et mis l'accent sur son intention de demeurer en F1 sous le commandement de Wolff.

Selon les informations de Motorsport.com, Wolff n'a pas encore décidé quel serait exactement son rôle à l'avenir. Ses options iraient d'un statu quo par rapport à la situation actuelle au lancement d'une phase pour trouver un remplacement, en passant par la possibilité de prendre un rôle de direction plus important au sein de l'entreprise tout en remettant les clés de la gestion de l'écurie à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, il semble n'y avoir aucun doute sur le fait que, même si ses responsabilités étaient susceptibles d'évoluer, Wolff conserverait un rôle important au sein de l'équipe F1.

Quant à la situation globale, un communiqué de Mercedes indique : "Les spéculations concernant un éventuel retrait de la Formule 1 continuent d'être infondées et irresponsables. La discipline a pris les bonnes mesures pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et mettre en place sa future viabilité financière, et nous nous en félicitons. Nous avons clairement l'intention de continuer à courir en Formule 1 dans les années à venir en tant qu'équipe d'usine de Mercedes-Benz, et de le faire avec notre associé directeur Toto Wolff."

Le contrat actuel de Wolff en tant que directeur exécutif de l'écurie se termine en fin d'année 2020 et il est discussion avec le conseil d'administration de Daimler en vue d'un nouvel accord. Quoi qu'il arrive, ce dernier ne sera pas finalisé tant que la situation autour de la pandémie de COVID-19 demeurera incertaine. Une possibilité envisagée est celle de voir l'Autrichien rester à son poste, tout en assistant à moins de Grands Prix.

L'an passé, à l'occasion du GP du Brésil, Wolff avait pour la première fois depuis six ans manqué une course, son rôle sur le terrain étant revenu au directeur technique de Mercedes, James Allison. De son propre aveu, cette "expérience" lui a permis de voir comment il pourrait composer avec le fait d'être loin de l'équipe si jamais il décidait de ne pas se rendre à d'autres GP à l'avenir. Il y a quelques semaines, après la révélation d'informations sur une prise de participation de l'Autrichien dans la compagnie de voitures de route d'Aston Martin, il avait indiqué qu'il resterait impliqué dans le projet F1 de Mercedes et que "rien ne [changerait] à court terme".

Revenue officiellement en Formule 1 en 2010 en tant que structure d'usine, l'écurie Mercedes a raflé tous les titres mis en jeu depuis 2014 et la première saison du moteur V6 turbo hybride. En plus de sa propre équipe, l'Étoile propulse actuellement Racing Point (future Aston Martin à partir de 2021) et Williams, avant de voir McLaren revenir dans son giron l'an prochain.

