Mercedes protégé par des clauses dans le contrat d'Albon

On le sait, Toto Wolff n'était pas ravi à l'idée que Williams recrute Alexander Albon. L'actuel pilote de réserve Red Bull a été confirmé comme titulaire ce mercredi par la structure de Grove, au sein de laquelle il épaulera Nicholas Latifi. La nature de ses liens avec la marque au taureau a naturellement été remise en question dans ce contexte, étant donné que Red Bull et Mercedes se livrent un duel sans merci pour le titre mondial cette saison et que Williams utilise les moteurs à l'étoile.

Lire aussi : Avec Albon, Williams soigne ses relations avec Red Bull et Mercedes

Directeur de Mercedes AMG F1, Wolff avait déclaré le week-end dernier qu'Albon devrait être libéré de son contrat Red Bull pour que sa présence chez Williams soit acceptée. Il semble que ce soit le cas – bien que Red Bull conserve des "options futures" sur Albon – et l'Autrichien a quelque peu nuancé son discours depuis lors.

"Nous avons toujours respecté l'autorité d'une équipe dans le choix de ses pilotes. J'ai été chez Williams et je ne n'aurais pas voulu que qui que ce soit interfère dans notre décision sur les pilotes", assure Wolff, qui a été membre du conseil d'administration Williams de 2009 à 2012 et actionnaire de 2009 à 2016. "Et de la même manière, nous n'avons aucun droit contractuel que nous aurions pu utiliser ou aurions utilisé, car je ne pense pas que ce soit correct de se mêler de la décision de l'écurie sur les pilotes."

"Ce qui était important pour nous était, si un pilote venant d'un autre motoriste rejoint l'équipe, qu'il y ait des clauses de confidentialités très strictes et claires sur la propriété intellectuelle. Cela a toujours été en grande harmonie avec Williams, ils savent exactement pourquoi nous voulons ça et ce qu'il est important de protéger."

Wolff ajoute que Mercedes a "absolument" obtenu les clauses souhaitées dans le contrat d'Albon : "En somme, il est pilote Williams pour les 12 prochains mois. Il n'a aucun lien avec Red Bull dans ce laps de temps."

Et bien qu'Albon ait arraché le baquet Williams au nez et à la barbe d'un protégé de Mercedes, Nyck de Vries, Wolff salue le retour de l'Anglo-Thaïlandais sur la grille : "À vrai dire, bien que cela ne me regarde pas, je soutiens absolument Alex Albon. Il mérite d'être en F1, c'est quelqu'un de super, et je suis content pour lui qu'il soit dans la voiture. Il est là, il n'a pas eu de place chez AlphaTauri ou chez Red Bull, mais il est chez Williams désormais, espérons qu'il va y rester longtemps."

Quant à Christian Horner, il minimise également l'influence qu'a eue Mercedes sur ces discussions et se félicite de ce dénouement. "Williams était très intéressé, ce qui est toujours un bon point de départ", commente le directeur de Red Bull Racing. "Je dois dire que nos négociations avec eux ont été très directes. Il y a eu quelques petits obstacles, mais j'étais ravi que nous puissions trouver une bonne conclusion pour Alex, pour Williams et pour Red Bull."