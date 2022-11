Mercedes complimente Ricciardo mais reste muet sur son réserviste 2023

Daniel Ricciardo ne sera pas sur la grille de départ F1 en 2023 mais l'Australien ne devrait pas disparaître pour autant. En effet, le pilote McLaren brigue aujourd'hui une place de réserviste, en vue d'un come-back en 2024, toutefois aucune confirmation n'a été donnée quant aux équipes intéressées par les services de Ricciardo.

Les rumeurs sur l'auteur de huit victoires en Grand Prix font état d'un retour chez Red Bull ou d'une arrivée au sein de Mercedes, d'autant plus que la marque à l'étoile est à la recherche de pilotes de réserve après les départs successifs de Nyck de Vries, titularisé par AlphaTauri, et Stoffel Vandoorne, recruté par Aston Martin.

Toto Wolff a certes reconnu qu'un profil comme celui de Ricciardo était intéressant, mais le directeur d'équipe a également précisé que rien n'avait été décidé par Mercedes pour l'instant.

"Daniel discute d'un rôle potentiel avec plusieurs équipes, je pense à Red Bull", a commenté l'Autrichien. "Pour ce qui est de [Mercedes], nous l'apprécions beaucoup, c'est un sacré personnage. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de décider qui sera le pilote de réserve et le troisième pilote [en 2023]."

"Sa personnalité [bénéficierait à l'équipe]. Et il est [en F1] depuis longtemps, il connaît les voitures sur le bout des doigts. Ça peut être un grand avantage. Mais je ne veux pas lancer des rumeurs parce que nous n'avons décidé de rien."

Ricciardo : Je veux que Hamilton reste en F1

Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo en conférence de presse

En outre, une place de titulaire chez Mercedes ne devrait pas se libérer sur le court terme. George Russell, protégé de la marque à l'étoile, dispose d'un contrat pluriannuel tandis que Lewis Hamilton, dont le contrat prend fin à l'issue de la saison 2023, a récemment révélé qu'il souhaitait prolonger son aventure à Brackley.

L'indisponibilité des baquets Mercedes n'est toutefois pas un obstacle pour Ricciardo, d'autant plus qu'il aimerait continuer à affronter Hamilton sur la piste. "À vrai dire, je veux qu'il reste", a-t-il indiqué au sujet du septuple Champion du monde. "Il est l'un des plus grands de l'Histoire, c'est amusant et génial de courir contre lui, roue contre roue. Donc j'aimerais le faire plus souvent à l'avenir."

"Je ne pense pas que [mon futur] dépende de ce que les autres font. Les opportunités se présenteront au moment voulu. Je ne compte pas sur le fait que quelqu'un fasse quelque chose pour que je puisse trouver une solution. Je veux prendre mon temps, prendre un peu de distance avec la F1 et me reconstruire."

Avec Luke Smith