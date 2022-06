Mercedes contrarié par "l'inacceptable" écart avec Ferrari et Red Bull

Le premier tiers de la saison 2022 de F1 s'achève et Mercedes demeure la troisième force du plateau, toujours à bonne distance des deux écuries de pointe que sont Red Bull et Ferrari. Même si des progrès ont été faits en matière de réduction du marsouinage avec les évolutions apportées à Barcelone, le difficile Grand Prix de Monaco constitue une preuve supplémentaire que le mal est sans doute plus profond et la compréhension de la W13 loin d'être totale.

Le directeur exécutif de l'écurie allemande, Toto Wolff, a souligné les progrès mais reconnu qu'en termes de rythme, la situation ne semble pas s'améliorer : "Je pense que nous sommes la troisième équipe. Nous ne sommes pas deuxième et nous ne sommes pas quatrième."

"Nous avons deux pilotes extrêmement forts, mais c'est une énorme contrariété pour nous tous que cet écart soit à peu près le même. Si vous regardez de façon optimiste, c'est cinq dixièmes. Si vous regardez avec pessimisme, c'est plus de huit dixièmes. Et c'est clairement inacceptable pour nous tous chez Mercedes."

"Je pense que nous apprenons en ce moment sur chaque circuit. Littéralement chaque kilomètre que nous faisons est une leçon importante sur la façon dont nous pouvons améliorer la voiture, pour être honnête. Mais nous avons juste besoin de sortir de ce no man's land dans lequel nous sommes en ce moment."

George Russell a terminé au cinquième rang au GP de Monaco.

La question du maintien du concept "zéro ponton" qui semblait se poser avant le Grand Prix d'Espagne est aujourd'hui écartée. L'écurie se focalise donc sur l'extraction du potentiel de la monoplace dans la version actuelle, tout en sachant que se rapproche à grands pas le moment où il va falloir prendre des décisions drastiques en vue de 2023 si aucun progrès n'est constaté.

Interrogé par Motorsport.com sur le point de savoir si Mercedes était désormais pleinement engagée dans son concept jusqu'en 2023, Wolff a répondu : "Si vous voulez changer de concept, vous devez comprendre ce qui va rendre un nouveau concept plus rapide que l'actuel. Et je pense que si nous l'avions su, nous l'aurions fait."

"Pour le moment, il s'agit toujours de croire en la structure et l'organisation, et d'essayer d'apporter du développement et de la compréhension afin d'augmenter le rythme de la voiture. Je pense que nous devons continuer à travailler dur et ensuite, si des décisions doivent être prises pour l'année prochaine, que la voiture actuelle ne peut pas changer, que ce soit l'architecture ou l'aérodynamisme, alors oui, ces décisions devront être prises. Mais nous n'en sommes pas encore là."