Mercedes a tenté de convaincre Bottas de changer ses réglages

Toujours très à l'aise sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Red Bull était une nouvelle fois au-dessus du lot lors des essais libres de l'édition 2021 du Grand Prix et avait les meilleures armes pour verrouiller la première ligne. Mais le taureau rouge a été défait par Mercedes, qui n'a pas quitté la première place de la Q1 à la Q3. La pole position de Valtteri Bottas a été complétée par le deuxième temps de Lewis Hamilton, plaçant ainsi les deux Flèches Noires aux avant-postes pour la première fois depuis le Grand Prix de Hongrie.

Les performances des pilotes Mercedes en ont surpris plus d'un, dont Toto Wolff ! Le directeur d'équipe a indiqué : "Ce sport continue de m'étonner. Tout peut changer si rapidement entre deux séances. À Austin, nous avons dominé le vendredi avant de perdre en performance et ici [à Mexico], nous étions loin derrière et, soudainement en Q2, nous avons débloqué le potentiel de la voiture et tout s'est mis en place."

Wolff a également révélé que les membres de l'écurie allemande avaient longtemps tenté de convaincre Bottas de changer ses réglages sur la W12 afin de gagner en performance. Le Finlandais a systématiquement refusé et bien lui en a pris puisque cet entêtement lui a offert une 19e pole position en Grand Prix, peut-être la plus belle de sa carrière.

"Tout au long de la séance, dans le garage, ils ont essayé de convaincre [Bottas] de procéder à quelques changements", a indiqué l'Autrichien. "Et il a dit 'non, je ne change pas, je ne change pas, je ne change pas'. Et ensuite, il a fait ce tour [la pole position]. C'est super de voir ce genre de performance."

La pole surprise de Mercedes a également perturbé ses plans concernant le départ. L'écurie s'attendait à s'élancer dans le diffuseur des Red Bull, les voici désormais avec le champ libre, ce qui apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. D'un côté, l'air frais permettra à la marque à l'étoile de réduire ses craintes quant à la fiabilité de son unité de puissance, doublement sollicitée ce week-end en raison de la faible densité de l'air ; de l'autre, Bottas et Hamilton offriront leur aspiration à Max Verstappen et Sergio Pérez sur la route vers le premier virage.

"Je pense que nous nous sommes plutôt demandé ce que nous allions faire si nous partions troisième et quatrième, ce qui est un petit avantage", a expliqué Wolff. "Mais je suis très heureux que nous ayons gagné en rythme et j'espère que ces oscillations vont continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je pense que nous avons joué la sécurité avec le refroidissement de l'unité de puissance. Nous sommes dans une meilleure position maintenant que nous avons le champ libre."