Mercedes pourrait courir ailleurs pour ne pas licencier

Initialement fixé à 175 millions de dollars, le plafond de dépenses introduit par le nouveau Règlement Financier qui entrera en vigueur en 2021 a été abaissé à 145 millions et tombera à 135 millions en 2023. Les écuries du top 3, dont les dépenses entrant dans les limites du plafond budgétaire sont actuellement largement supérieures, vont devoir travailler à la réduction des ressources allouées à la Formule 1.

Une situation qui a déjà amené Ferrari à envisager un engagement dans d'autres championnats de sports mécaniques, comme par exemple l'IndyCar, pour éviter d'avoir à se séparer d'une partie de ses employés. Une stratégie que Mercedes pourrait également adopter, afin notamment d'éviter, entre autres, qu'une partie de son staff ne quitte l'entreprise avec des connaissances sur sa technologie utilisée.

Lire aussi : Mercedes organise deux jours d'essais à Silverstone

"Tout d'abord, nous vivons dans une réalité financière très différente de celle qui prévalait avant le COVID. Nous avons accepté un plafond budgétaire plus bas et il est indispensable que les franchises de F1 qui réussissent gagnent de l'argent au lieu d'en perdre. Pour nous, c'est aussi un moyen de nous assurer que Daimler puisse non seulement apprécier les avantages sportifs et marketing de la plateforme, mais aussi de la rendre aussi neutre que possible en termes de coûts. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir un tel plafond de dépenses."

"Pour nous, il s'agit de réajuster, de changer notre façon de faire et de déployer du personnel dans de nouveaux domaines. Nous avons un département très solide qui s'appelle Mercedes Benz Applied Science, où nous travaillons pour des clients haute performance, et déployons nos services. Et qui sait ? Peut-être que nous allons nous pencher sur d'autres catégories afin de conserver cette ressource, et de garder les ressources humaines et la propriété intellectuelle au sein de Mercedes."

"La cible de quelqu'un qui veut faire les gros titres"

Wolff a également de nouveau démenti les spéculations sur un possible désengagement de Mercedes de l'écurie officielle, insistant sur le fait que la compétition est "exercice essentiel" auquel la direction reste attachée. "Il y a toujours une sorte de campagne et de stratégie en cours. Je pense qu'il est clair que chaque entreprise automobile est confrontée à des temps difficiles et à l'insécurité."

"Chaque jour, vous ouvrez un magazine ou un journal sur Volkswagen, Renault, Fiat ou Daimler. Et à cet égard, je comprends parfaitement que notre plateforme sportive soit remise en question. La direction de Mercedes considère la Formule 1 comme une activité essentielle. Nous construisons des voitures de route et des voitures de course. Et en fait, la toute première voiture était une voiture de course."

"Et à cet égard, nous ne la considérons pas simplement comme une plateforme de marketing qui génère de précieux dollars, mais nous la considérons comme un exercice essentiel. Il y a un transfert de technologie entre la route et la Formule 1, et il n'est pas critiqué au sein de Daimler. Néanmoins, nous examinons toutes nos activités et tous nos investissements chaque année. Et je pense que nous sommes juste la cible de quelqu'un qui veut faire les gros titres et peut-être avoir plus de clics."

Avec Adam Cooper

Related video