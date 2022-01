Mercedes révèle quand sera dévoilée sa F1 2022

Assistera-t-on au retour des Flèches d'Argent dans un mois ? Après deux années en noir pour sensibiliser à la lutte contre le racisme et pour la diversité, les F1 de l'écurie Mercedes devraient retrouver leur célèbre teinte grise. C'est ce que l'on découvrira à l'occasion de la présentation officielle de l'écurie, le 18 février prochain.

C'est à Silverstone que l'équipe lèvera le voile sur sa nouvelle monoplace, lors d'un événement qui sera retransmis en ligne. Le bolide sera baptisé Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, même si nous simplifierons généralement son nom en Mercedes W13. Il réalisera d'emblée un shakedown sur la piste anglaise afin d'effectuer les premières vérifications avant les essais de Barcelone, qui auront lieu du 23 au 25 février, suivis par un autre test de trois jours à Bahreïn.

Ce sont Lewis Hamilton et la recrue George Russell qui piloteront la W13 lors de la saison 2022 de Formule 1, même si le doute subsiste concernant l'avenir du septuple Champion du monde à la suite du dénouement polémique de la course au titre 2021 à Abu Dhabi. Une retraite prématurée ne peut être exclue, et l'intéressé n'a toujours pas pris la parole en public depuis lors.

En attendant, les préparatifs se poursuivent à Brackley, en quête d'un neuvième titre consécutif des constructeurs. Ce ne sera pas facile, avec une nouvelle réglementation technique, un plafond budgétaire et un système de handicap aéro qui représentent un cocktail explosif pouvant chambouler la hiérarchie et mettre Mercedes en difficulté.

