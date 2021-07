Mercedes va bientôt choisir entre Bottas et Russell

C'est désormais officiel, Lewis Hamilton va bien rester en Formule 1 avec Mercedes, et ce pour les deux saisons à venir. Reste à savoir qui sera à ses côtés au volant des Flèches d'Argent ! Voilà cinq saisons que Hamilton est associé à Valtteri Bottas, mais les performances du Finlandais – toujours en retrait par rapport à son coéquipier – ne s'avèrent pas suffisantes dans ce qui est devenu une bataille au sommet avec Red Bull.

Lors des huit premiers Grands Prix de la saison 2021, Bottas n'a toujours pas fait mieux que troisième en course, et il reste devancé par Sergio Pérez et Lando Norris au classement général – certes en ayant perdu un probable podium à Monaco à cause d'une roue coincée lors de son arrêt au stand.

Dans le même temps, George Russell, protégé de Mercedes depuis 2017, continue de s'illustrer avec des performances de premier choix au volant de sa Williams, en particulier en qualifications. Tout comme Bottas, le jeune Anglais est en fin de contrat au terme de la saison 2021 ; ne considérant aucun autre candidat, c'est donc à un choix cornélien que fait face la marque à l'étoile. Cette dernière devrait cependant prendre une décision dans les deux prochains mois.

"Valtteri a fait une course vraiment bonne en Autriche, et il faut qu'il consolide ça", déclare Toto Wolff, directeur d'équipe, à l'occasion de la prolongation de contrat de Hamilton. "Mais il est une valeur établie. De la même manière, nous connaissons les forces et les faiblesses de George. Cette décision va être prise durant l'été ; la première discussion se fera avec George et Valtteri, dans l'espoir que ce soit résolu avant la fin de la saison."

"Avec Lewis, il était clair depuis un moment que nous voulions continuer. C'était une évidence pour nous. Maintenant, nous pouvons nous intéresser au second baquet. C'est entre ces deux-là. Comme je l'ai dit, nous avons de l'estime pour eux deux pour leurs qualités et leur contribution à l'équipe", conclut l'Autrichien.

Propos recueillis par Adam Cooper