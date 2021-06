Mercedes perturbé par un manque de stabilité selon Ferrari

Au Grand Prix de Styrie, Red Bull a remporté sa quatrième victoire consécutive en 2021 et a augmenté son avance sur Mercedes au championnat constructeurs. Privée de pole position et de première place depuis le Grand Prix d'Espagne, en mai, la marque à l'étoile a dû redoubler d'efforts pour ne pas laisser son rival s'échapper. Bien qu'il soit certain que les progrès réalisés par Red Bull dans le développement de la RB16B ont permis à Max Verstappen de creuser l'écart, Mattia Binotto a estimé que d'autres facteurs étaient aussi entrés en jeu.

D'après le directeur de la Scuderia Ferrari, la confiance que Red Bull a accordé à son personnel clé, dans les bons comme dans les mauvais moments, a aidé l'écurie à devenir encore plus performante. Cela contrasterait avec la situation de Mercedes, qui a assisté aux départs successifs de son responsable moteur et de son directeur technique, et qui a dû mener de longues négociations avec Lewis Hamilton pour prolonger son contrat.

"Avant de regarder l'aspect technique, et il faut reconnaître que Red Bull a fait un excellent travail là-dessus, je pense qu'il est juste de dire qu'ils signent d'excellents résultats parce qu'ils peuvent compter sur une équipe stable depuis de nombreuses années", a commenté Binotto. "Bien qu'ils aient dû faire face à des difficultés, bien qu'ils n'aient pas souvent gagné, ils ont continué à construire un groupe pour essayer d'améliorer leur voiture. Et ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de ce travail."

"Si nous regardons Mercedes, il y a déjà eu des changements internes importants l'année dernière, avec des rôles qui ont été revus. Et en plus de cela, la signature avec [Hamilton] n'est arrivée qu'en février. Je pense que ce sont les signes d'un égarement ayant conduit à la situation actuelle."

Mattia Binotto n'a fait aucune comparaison avec la situation de la Scuderia Ferrari. Toutefois, l'Italien n'a cessé de répéter que la meilleure façon pour le Cheval cabré de progresser sur le long terme était d'être patient. Également invité à réagir sur les commentaires de Mercedes selon lesquels les performances de Red Bull en ligne droite viennent d'une évolution du moteur Honda, Binotto a réfuté cette théorie.

"Je ne partage pas [ce point de vue] parce que les données GPS indiquent que les performances du moteur Honda correspondent aux performances du début de saison, à Bahreïn", a-t-il expliqué. "Ils ont dû réduire les performances en raison de problèmes de fiabilité. Je pense qu'en les résolvant, ils sont revenus à leur niveau du début d'année. Il n'y a pas eu de progrès, Red Bull n'a pas fait un pas en avant car cela n'est pas autorisé par le règlement."

Propos recueillis par Franco Nugnes

