Mercedes défend l'absence de drapeau rouge après le crash de Russell

Les images ont un court instant fait froid dans le dos, et les cris de George Russell dans la radio ont eux aussi marqué les esprits. Dimanche dernier, dans l'avant-dernier tour du Grand Prix d'Australie, le pilote anglais s'est retrouvé sur le flanc en milieu de piste après un accident survenu dans l'enchaînement des virages 6 et 7. Une situation précaire devant laquelle la direction de course a déployé le voiture de sécurité virtuelle pour neutraliser l'épreuve jusqu'à l'arrivée.

Depuis son cockpit, George Russell réclamait un drapeau rouge. Et c'est probablement ce qui a suscité le plus d'émoi dans certaines réactions d'après course. Néanmoins, dans ce contexte, l'arrêt immédiat de la course ne se justifiait pas et toutes les mesures de sécurité ont bel et bien été prises.

Aucun acteur n'a d'ailleurs vraiment remis en cause ce choix, et Mercedes non plus. L'écurie allemande est la première à souligner que tout a été fait pour protéger son pilote, et qu'il fallait dissocier ce bon fonctionnement global de la réaction à chaud du Britannique, de plus sans avoir sur le moment tous les éléments à sa connaissance.

Premier à arriver sur les lieux de l'accident, Lance Stroll était à plusieurs secondes derrière George Russell est a été prévenu largement à temps, que ce soit par la signalétique ou par son équipe. Puis toutes les monoplaces sont ensuite passées au ralenti, conformément à la neutralisation appliquée.

"Tous ceux qui ont regardé la course ont entendu les appels radio de George pour demander un drapeau rouge", explique le directeur technique de Mercedes, James Allison. "George se sentait incroyablement vulnérable. Il savait qu'il était au milieu de la piste. Il savait qu'il était dans une portion très rapide du circuit, avec des virages en aveugle, et il était positionné de telle sorte qu'il ne voyait rien de ce qui se passait."

"C'est une position vulnérable et c'est pourquoi il s'est senti en détresse. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est la rapidité avec laquelle la direction de course a agi, la rapidité avec laquelle les drapeaux jaunes ont été brandis, la rapidité avec laquelle la voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Je pense qu'il y a eu une très bonne réaction de la part de l'ensemble du système de signalisation pour s'assurer qu'il était protégé alors qu'il se trouvait dans une position très vulnérable. Il ne pouvait pas le savoir. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était terriblement exposé, et il voulait le faire savoir."

Une enquête a été ouverte sur cet accident après le Grand Prix, et elle abouti sur une sanction polémique infligée à Fernando Alonso. En dépit de l'absence de contact entre les deux pilotes, les commissaires ont estimé qu'en abordant son virage plus lentement que d'habitude afin d'en optimiser la sortie, le pilote espagnol avait "piloté d'une manière qui était au moins potentiellement dangereuse compte tenu de la nature à très haute vitesse de cet endroit du circuit". La pénalité a suscité les critiques du double Champion du monde, de son équipe, et de plusieurs observateurs.