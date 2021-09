Mercedes demandera "probablement" à Bottas de laisser passer Hamilton

À l'issue d'une séance de qualifications qui a vu Valtteri Bottas se rappeler au bon souvenir de tous, à Monza ce vendredi, une question est évidemment sur toutes les lèvres : quel rôle jouera le Finlandais lors des Qualifications Sprint samedi ? Car le Finlandais, non conservé par Mercedes pour 2022, partira en tête devant les deux prétendants au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

En jeu, des points pour les trois premiers, forcément précieux pour ses deux poursuivants, mais également une pole position pour le lendemain. Cette dernière, Bottas ne pourra pas y prétendre puisqu'il dispose d'un tout nouveau moteur, son quatrième de la saison, le contraignant à s'élancer depuis le fond de grille dimanche.

La question de savoir quel sera le comportement de Bottas samedi après-midi est légitime, et Toto Wolff peut difficilement l'éluder. Néanmoins, le directeur de Mercedes, jamais à l'aise avec le sujet épineux des consignes d'équipe, renvoie le verdict à ce qui se déroulera à l'extinction des feux.

"C'est généralement difficile quand il faut donner des consignes d'équipes, car nous sommes tous des compétiteurs, et nous ne voulons pas voir ça", rappelle-t-il au micro de Sky Sports. "Tout le monde ici devrait être conscient que les choses se méritent. Mais dans ce cas de figure, Valtteri se retrouvera tout au fond dimanche, donc il faut voir comment se passera le départ. Il n'y a pas grand-chose à discuter, juste être prudent au premier virage, puis nous verrons où ils se situent."

Ce n'est qu'en insistant sur la question évidente que Toto Wolff lâche un peu plus de clarté. Si les deux pilotes sont en tête, Bottas devant Hamilton, sera-t-il demandé au Finlandais de céder sa position au septuple Champion du monde ? "Oui, probablement", tranche le boss de l'écurie allemande.

Les essais libres et les qualifications de ce vendredi l'ont démontré, l'avantage de performance va pour le moment à Mercedes sur le tracé ultra-rapide de Monza, et les Champions du monde en titre veulent faire fructifier cette situation. Pour Valtteri Bottas, chaque chose en son temps, et le "poleman" du jour, bien que ce titre ne puisse pas lui être accordé officiellement, se concentre en premier lieu sur les Qualifications Sprint.

"Il y a évidemment une possibilité d'aller chercher quelques points en [Qualifs] Sprint, donc nous essaierons bien sûr d'en prendre le maximum possible", explique-t-il. "Il y aura un autre combat dimanche. Dans l'immédiat, je vais d'abord me concentrer sur demain puis essayer de gérer les choses dimanche. Compte tenu du rythme que nous avons ici, je suis certain que nous pourrons encore marquer de gros points dimanche."