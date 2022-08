Mercedes devant Ferrari ? "Deuxième, c'est premier des perdants"

Contre toute attente, c'est à 30 points de Ferrari que Mercedes aborde la trêve estivale de la saison 2022. La F1-75 est pourtant nettement plus compétitive que la W13 avec ses huit pole positions, et l'écart a culminé à 65 unités après le Grand Prix de Monaco, mais la Scuderia ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis entre problèmes de fiabilité, fautes de pilotage et bévues stratégiques, tandis que la marque à l'étoile enchaîne implacablement les podiums avec sa pourtant rétive Flèche d'Argent.

À ce stade, il est donc parfaitement plausible que Mercedes s'empare de la deuxième place du championnat des constructeurs, mais le directeur d'équipe Toto Wolff est loin de s'enthousiasmer à cette idée. "Le deuxième, c'est le premier des perdants", répond l'Autrichien. "Pour moi personnellement, finir deuxième ou troisième au Championnat du monde des constructeurs n'a pas vraiment d'importance par rapport au fait de véritablement courir aux avant-postes et de développer la voiture afin de pouvoir gagner des courses à la régulière. Battre les Ferrari, battre les Red Bull et se préparer pour l'an prochain plutôt que vraiment se préoccuper du classement au championnat." D'autant que finir troisième permettrait de passer plus de temps en soufflerie de janvier à juin 2023, en vertu du handicap aéro.

Quoi qu'il en soit, Mercedes a désormais 12 podiums à son actif cette saison, autant que Ferrari, mais c'est loin de satisfaire Wolff. "Je préférerais avoir plus de victoires et moins de podiums", insiste-t-il. "Nous sommes émus, mais nous sommes en quête de victoires plutôt que de deuxièmes et troisièmes places. Mais si celles-ci sont à la régulière comme [en Hongrie], alors c'est un bon pas en avant."

Wolff tire en tout cas une certaine satisfaction du retournement de situation survenu au Hungaroring, où Mercedes a signé la pole position avec George Russell puis un double podium après avoir pourtant connu des essais libres particulièrement compliqués vendredi.

"Je pense que ça a été un week-end difficile dans l'ensemble, car nous avons beaucoup souffert vendredi quand nous ne savions pas vraiment dans quelle direction nous tourner. Peut-être que se tromper autant vendredi a permis d'avoir quasiment tout bon dimanche. Je pense que nous avons beaucoup de données à étudier, beaucoup d'optimisme grâcec au week-end précédent en France et à celui-ci, et nous pouvons bâtir là-dessus pour la seconde moitié de saison", conclut-il.

Propos recueillis par Jonathan Noble

