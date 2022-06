La Mercedes sera dotée de nouveautés à Silverstone

Au cours des deux derniers Grands Prix, Mercedes a maximisé ses résultats en signant deux fois les troisième et quatrième places, à Bakou puis à Montréal, en profitant des errements techniques chez Ferrari et Red Bull. L'écurie, qui assure être venue à bout de ses problèmes de marsouinage, est toutefois toujours confrontée à du talonnage et à des rebonds excessifs résultant de la combinaison entre la rigidité caractéristique des voitures à effet de sol et la nécessité pour elle de faire rouler la W13 le plus près possible de la piste.

Troisième force du plateau, elle estime toutefois, par la voix de son directeur technique Mile Eliott, que la progression tant désirée est désormais une réalité, même si George Russell n'en était pas franchement convaincu. "Je pense tout d'abord que l'équipe de course a très bien travaillé ce week-end", a déclaré Eliott au sortir du GP du Canada, dans la vidéo de débriefing publié par l'écurie.

"Ils ont tiré le maximum de notre voiture en obtenant les troisième et quatrième places, mais je pense qu'en tant qu'équipe nous sommes réalistes vis-à-vis de nous-mêmes. [Charles] Leclerc n'était pas [aux avant-postes], [Sergio] Pérez n'était pas là et ces places ne nous ont pas été données, parce que nous les méritions, mais nous aurions terminé cinquième et sixième s'ils avaient été dans la course."

"De mon point de vue, ce qui est vraiment bien, c'est de voir un peu plus de rythme dans la voiture le dimanche. Et aussi de trouver une direction ; je pense que nous commençons à comprendre nos problèmes, nous commençons à faire des progrès. Mais nous sommes très réalistes, nous avons bien les pieds sur terre et nous savons qu'il faut travailler très dur à partir de maintenant. Nous devons transformer cette compréhension en pièces que nous pouvons apporter pour rendre la voiture plus rapide, et nous essayons de le faire aussi vite que possible."

Lewis Hamilton arrivant dans le parc fermé après le GP du Canada

Et justement, la prochaine échéance revêtira sur ce plan une importance particulière. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, épreuve à domicile pour les usines de la structure se situant à Brackley et Brixworth ainsi que pour les pilotes George Russell et Lewis Hamilton, apparaît en effet comme une opportunité de surfer sur des caractéristiques qui semblent mieux convenir à la W13. Au menu : un circuit composé de plusieurs virages à haute vitesse et dont la surface sera moins bosselée que lors des trois derniers GP urbains/semi-urbains.

En sus, Eliott révèle que Mercedes disposera d'évolutions pour continuer d'améliorer la performance.

"Une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que nous allons pousser aussi fort que nous le pouvons. Nous allons apporter de nouvelles pièces à Silverstone, nous allons essayer de faire progresser la voiture, essayer d'obtenir un certain rythme de la voiture ou du package dont nous disposons ainsi que des nouvelles pièces que nous allons y ajouter."

Malgré tout, pas question d'envisager quoi que ce soit de beaucoup mieux que les résultats que l'équipe parvient à grappiller depuis le début de saison. Sauf concours de circonstance, il sera tout de même impossible de rivaliser en rythme pur avec Red Bull et Ferrari : "Je pense qu'en même temps, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et dire que pour le moment, nous sommes simplement un peu en retrait par rapport aux leaders, Ferrari et Red Bull. Et dans une course normale, je pense que ça va être difficile."

"Je crois que Silverstone sera un circuit qui nous conviendra un peu mieux, comme Barcelone, mais peut-être que ce sera [en fait] juste un peu plus difficile. Quoi qu'il arrive, nous allons pousser aussi fort que nous le pouvons. Nos pilotes vont pousser aussi fort que possible parce que nous voulons retrouver la victoire. Nous voulons gagner pour l'équipe, nous voulons clairement gagner et nous voulons gagner pour vous, les fans, alors voyons ce qui se passe."